11 mart. 2026, 14:27, Știri externe
Guvernul Spaniei a anunțat miercuri că își retrage ambasadorul din Israel, pe Ana Maria Salomon Peres, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două state. Misiunea diplomatică a Spaniei la Tel Aviv va fi condusă de acum înainte de un însărcinat cu afaceri, care are o reprezentare diplomatică mai mică.

Decizia guvernului de la Madrid de a-și retrage ambasadorul a fost luată marți, 10 martie, însă decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. Plecarea Anei Salomon a fost oficializată prin decret în urma tensiunilor legate de acuzațiile guvernului lui Benjamin Netanyahu și de recunoașterea statului palestinian de către Spania.

Guvernul spaniol a chemat-o în țară pe ambasadoarea sa în Israel , Ana Sálomon, o decizie oficializată printr-un decret publicat în Boletín Oficial del Estado, un document care consemnează actele oficiale ale administrației spaniole. Măsura pune capăt mandatului diplomatei, care ocupa funcția din iulie 2021, în mijlocul unei perioade de tensiune în relațiile dintre Madrid și guvernul israelian.

Deteriorarea relațiilor dintre Spania și Israel s-a intensificat după decizia Madridului de a recunoaște oficial statul palestianian, o mișcare care a atras critici din partea guvernului israelian. Ca răspuns la recunoaștere, Israelul a rechemat-o pe ambasadoarea sa de atunci la Madrid, Rodica Radian-Gordon, pentru consultări – un gest diplomatic care semnalează o nemulțumire puternică între guverne. De atunci, reprezentarea israeliană în Spania a rămas la un nivel redus.

