Von der Leyen avertizează că revenirea la petrolul Rusiei este o greșeală strategică. Președinta Comisiei vrea alte opțiuni pentru reducerea prețurilor

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că Europa ar face o gafă strategică dacă ar încerca să atenueze creșterea prețurilor la combustibili prin revenirea la petrolul rusesc, scrie Reuters.

„În criza actuală, unii susțin că ar trebui să abandonăm strategia noastră pe termen lung și chiar să revenim la combustibilii fosili rusești. Aceasta ar fi o gafă strategică”, a declarat von der Leyen într-un discurs în Parlamentul European.

Von der Leyen a spus miercuri în Parlament că Uniunea Europeană pregătește opțiuni pentru a reduce prețurile la energie, inclusiv o mai bună utilizare a acordurilor de achiziție a energiei, a măsurilor de ajutor de stat și a subvențiilor sau plafonării prețurilor la gaze.

