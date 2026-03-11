Prima pagină » Știri politice » Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României

Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României

Ruxandra Radulescu
11 mart. 2026, 14:18, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri 11 martie, după ședința CSAT, că urmează ca Parlamentul să aprobe dislocarea de trupe și echipamente militare americane pe teritoriul României, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Liderul de la Cotroceni a subliniat că este vorba de echipamente militare defensive și a transmis românilor că nu există motive de îngrijorare.

Nicușor Dan a precizat că dislocarea trupelor și echipamentului militar american la bazele din România face parte din parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

„Și punctul al treilea al discuției de azi a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România
E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu.

Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.
În măsura în care Parlamentul aprobă în ședință, ele vor fi dislocate în baza parteneriatului România-SUA, o colaborare similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a firmat Nicușor.

„Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare”

În ciuda măsurilor militare defensive și a faptului că România menține alarma teroristă la un nivel „precaut”, potrivit SRI, Nicușor Dan susține că românii „nu au motive de îngrijorare”.

„Pentru ca aceste echipamente militare să ajungă în România e nevoie să fie aprobate în Parlamentul României, o să avem o dezbatere în această după-amiază
Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României
Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a mai menționat liderul.

Ce s-a discutat în CSAT despre resursele de energie ale României, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu

Creșterea prețurilor la energie este un alt aspect important abordat în ședința CSAT. Nicușor Dan a discutat cu ministrul Energiei și ministrul de Finanțe despre scenariile care se preconizează în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

„Am discutat de partea politică a acestui conflict, evident România împreună cu țările europene încearcă prin mijloace diplomatice, politice să oprească acest război care are consecințe asupra economiei noastre și a românilor care trăiesc în zonă.

Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat situația economică și consecințele economice ale războiului, creșterea prețurilor pe piața internațională ale petrolului. Aici am avut o expunere a domnului ministru al Energiei și discuții: premierul, ministrul de Finanțe, ministrul Energiei asupra scenariilor la care să ne așteptăm și care va fi reacția statului român.

În ceea ce privește gazul, guvernul a adoptat o schemă de plafonare a prețurilor de la 1 aprilie”, a precizat Nicușor Dan.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

LIVE Scandal la audierea Oanei Țoiu, în Parlament. Ministra se scuză și invocă o “eroare regretabilă” de comunicare pentru eșecul repatrierii fiicei lui Victor Ponta
13:30
Scandal la audierea Oanei Țoiu, în Parlament. Ministra se scuză și invocă o “eroare regretabilă” de comunicare pentru eșecul repatrierii fiicei lui Victor Ponta
ULTIMA ORĂ Parlamentul României a fost convocat în ședință de urgență, după CSAT. Accesul americanilor în baza Kogălniceanu ține de aprobarea Parlamentului
11:12
Parlamentul României a fost convocat în ședință de urgență, după CSAT. Accesul americanilor în baza Kogălniceanu ține de aprobarea Parlamentului
EXCLUSIV Oana Țoiu este așteptată la audieri în Comisia de Politică Externă. Cosmin Corendea, pentru Gândul: „Vrem să vedem cine a fost în acel avion”
10:27
Oana Țoiu este așteptată la audieri în Comisia de Politică Externă. Cosmin Corendea, pentru Gândul: „Vrem să vedem cine a fost în acel avion”
EXCLUSIV România accelerează drumul spre OCDE. Deputatul AUR Cosmin Corendea, pentru Gândul: „Încercăm ca, până la sfârșitul verii, să fim membri cu drepturi depline ai OCDE”
10:08
România accelerează drumul spre OCDE. Deputatul AUR Cosmin Corendea, pentru Gândul: „Încercăm ca, până la sfârșitul verii, să fim membri cu drepturi depline ai OCDE”
FLASH NEWS Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
09:21
Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
VIDEO PSD, la guvernare sau în opoziție?Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă a partidului.”E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”
09:00
PSD, la guvernare sau în opoziție?Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă a partidului.”E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Semne de viață străveche, găsite într-un loc în care nimeni nu se aștepta
HOROSCOP Cele trei zodii care atrag prosperitatea financiară pe 12 martie. Taurii au parte de recompense neașteptate
15:09
Cele trei zodii care atrag prosperitatea financiară pe 12 martie. Taurii au parte de recompense neașteptate
EDUCAȚIE Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan
14:57
Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan
MEDIU Fenomenul spectaculos apărut în orașul Galați: „fierbe” Dunărea, la 0 grade Celsius
14:47
Fenomenul spectaculos apărut în orașul Galați: „fierbe” Dunărea, la 0 grade Celsius
INCIDENT Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul
14:47
Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul
FLASH NEWS Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
14:36
Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
FLASH NEWS Spania a decis să își cheme ambasadorul din Israel. Ambasada din Tel Aviv va fi condusă de un reprezentant diplomatic
14:27
Spania a decis să își cheme ambasadorul din Israel. Ambasada din Tel Aviv va fi condusă de un reprezentant diplomatic

Cele mai noi

Trimite acest link pe