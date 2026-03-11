Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri 11 martie, după ședința CSAT, că urmează ca Parlamentul să aprobe dislocarea de trupe și echipamente militare americane pe teritoriul României, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Liderul de la Cotroceni a subliniat că este vorba de echipamente militare defensive și a transmis românilor că nu există motive de îngrijorare.

Nicușor Dan a precizat că dislocarea trupelor și echipamentului militar american la bazele din România face parte din parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

„Și punctul al treilea al discuției de azi a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România

E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu.

Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.

În măsura în care Parlamentul aprobă în ședință, ele vor fi dislocate în baza parteneriatului România-SUA, o colaborare similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a firmat Nicușor.

„Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare”

În ciuda măsurilor militare defensive și a faptului că România menține alarma teroristă la un nivel „precaut”, potrivit SRI, Nicușor Dan susține că românii „nu au motive de îngrijorare”.

„Pentru ca aceste echipamente militare să ajungă în România e nevoie să fie aprobate în Parlamentul României, o să avem o dezbatere în această după-amiază

Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României

Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a mai menționat liderul.

Ce s-a discutat în CSAT despre resursele de energie ale României, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu

Creșterea prețurilor la energie este un alt aspect important abordat în ședința CSAT. Nicușor Dan a discutat cu ministrul Energiei și ministrul de Finanțe despre scenariile care se preconizează în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

„Am discutat de partea politică a acestui conflict, evident România împreună cu țările europene încearcă prin mijloace diplomatice, politice să oprească acest război care are consecințe asupra economiei noastre și a românilor care trăiesc în zonă.

Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat situația economică și consecințele economice ale războiului, creșterea prețurilor pe piața internațională ale petrolului. Aici am avut o expunere a domnului ministru al Energiei și discuții: premierul, ministrul de Finanțe, ministrul Energiei asupra scenariilor la care să ne așteptăm și care va fi reacția statului român.

În ceea ce privește gazul, guvernul a adoptat o schemă de plafonare a prețurilor de la 1 aprilie”, a precizat Nicușor Dan.

