Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena

Olga Borșcevschi
Volodimir Zelenski și Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, au aterizat miercuri pe Aeroportul Otopeni. Președintele ucrainean va participa în a doua parte a summitului B9, în timp ce soția sa se va întâlni cu Mirabela Grădinaru, partenera de viața a președintelui Nicușor Dan.

UPDATE: Zelenski a ajuns la Cotroceni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Zelenski va avea o intervenție în cadrul Summitului București 9 (B9), la care participă lideri regionali și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Știrea inițială:

Volodimir Zelenski a ajuns la Bucureşti împreună cu soţia sa, Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska.

„Am sosit în România împreună cu Prima Doamnă. Olena Zelenska. Astăzi are loc aici Summitul «București 9», la care participă țările din Europa de Nord. În marja summitului sunt programate întâlniri importante”, a anunțat Zelenski, într-un mesaj postat pe X, la sosirea în România.

„Toți avem nevoie de decizii comune și de colaborare pentru ca securitatea să fie mai mare pentru toată lumea. Vom consolida resurse suplimentare pentru apărarea noastră.

Olena se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților românești la Coaliția Globală a Studiilor Ucrainene.

Mulțumim tuturor celor care stau alături de Ucraina”, a adăugat liderul de la Kiev.

