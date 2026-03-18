Operațiune de amploare, după ce un remorcher s-a scufundat în zona portului Midia, la o adâncime de 25 de metri

Este operațiune de amploare, după ce un remorcher s-a scufundat în zona portului Midia/Dana 4. Din primele informații la bord se aflau 5 persoane . O persoană în stop cardio respirator se află pe altă ambarcațiune care se îndreaptă spre port. Evenimentul s-a produs la aproximativ 7 km. de mal, în dreptul localității Mamaia Nord.

UPDATE, ora 11:42 – Toți cei cinci membri ai echipajului ar fi fost declarați morți, conform surselor G4Media și Info Sud-Est.

MRCC a trimis în misiune nava SAR ARTEMIS . Elicopterul EC135 – CT a plecat spre locul evenimentuui pentru survol. La fața locului au ajuns:

– 1 ambarcațiune la Midia Marine Terminal cu 2 scafandri;

– 1 ambarcațiune SAR ARTEMIS de la ARSVOM cu 4 scafandri.

Din informațiile primite, adâncimea apei în zona remorcherului scufundat este de 25 m.

De asemenea, la fața locului urmează să se deplaseze încă 1 echipă mixtă formată din 4 scafandri ai ISU CT și 4 scafandri ai ARSVOM. Cei 8 scafandri se vor deplasa în larg cu un remorcher pus la dispoziție de către Căpitănie.

*Forțe: 1 ASAS, 1 SMURD, 4 SAJ, 1 ELICOPTER, 1 echipaj scafandri, 1 ambarcațiune

Potrivit Hotnews.ro, unul dintre ei a fost găsit și, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decedat, a anunțat ISU Dobrogea. În prezent se desfășoară căutări pentru găsirea celorlalți 4 marinari aflați la bord.

Autorul recomandă:

Un remorcher cu 5 oameni la bord s-a scufundat în Portul Midia. O persoană este în curs de resuscitare