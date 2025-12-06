Prima pagină » Actualitate » Orașele din România unde se fac cele mai multe angajări în acest final de an. Lista joburilor cu cerere ridicată

Orașele din România unde se fac cele mai multe angajări în acest final de an. Lista joburilor cu cerere ridicată

06 dec. 2025, 14:22, Actualitate
Orașele din România unde se fac cele mai multe angajări în acest final de an. Lista joburilor cu cerere ridicată
România TV

În ultimele patru săptămâni, companiile din România au lansat peste 22.000 de locuri de muncă prin intermediul platformei eJobs.ro, pregătindu-se pentru sezonul aglomerat al sărbătorilor de iarnă. Conform datelor publicate, candidaţii cu puţină experiență sau fără experiență rămân principalii vizați, iar cererea este concentrată în special în marile orașe.

La momentul actual, sunt active aproximativ 21.000 de anunţuri, iar pe platforma parteneră iajob.ro sunt alocate încă circa 5.000 — pentru România sau pentru piața externă, preia Playtech.

Orașele magnet

Capitala rămâne oraș-magnet pentru angajatori: în București sunt deschise circa 11.000 de posturi, majoritatea în domenii precum retail, servicii, call-center/BPO, industria alimentară, transport și logistică.

Pe locurile următoare în topul ofertelor se situează Cluj-Napoca, cu aproximativ 3.500-3.600 de joburi disponibile, urmat de oraşe precum Brașov şi Iași, fiecare cu câte 2.800 de oferte. Clasamentul este urmat de Timișoara, Ilfov și Constanța cu peste 2.000 de poziții active fiecare.

Județele cu cerere mică

În județele Mehedinți, Vrancea, Covasna, Caraș-Severin sau Teleorman, numărul locurilor de muncă sunt mult mai mici, de ordinul sutelor. Ofertele joburilor remote sunt tot mai mici, arătând că piața a revenit la trendul de muncă fizică întâlnit des înainte de pandemie.

Majoritatea oportunităţilor sunt adresate persoanelor la început de carieră (entry level — 0-2 ani experiență), dar şi celor cu profil mid-level (2-5 ani). Observatorii pieţei de muncă remarcă faptul că fluctuaţia redusă la posturile de seniori explică, în parte, de ce acestea sunt mai rare în noile anunţuri.

Domenii căutate intens

Cele mai multe oferte vin din sectoare cu cerere sezonieră ridicată: retail, comerţ, servicii, call-center / BPO, logistică & transport, industria alimentară, HoReCa și servicii conexe. Pentru o parte dintre posturi, angajatorii caută personal temporar, pe perioada sărbătorilor.

Totodată, chiar dacă unii candidaţi continuă să caute joburi remote sau din străinătate, numărul acestora rămâne modest: angajatorii preferă în continuare prezența fizică, iar cererea pentru muncă la sediu este predominantă.

O perioadă plină de oportunități

Pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă — studenţi, absolvenţi sau persoane cu experienţă redusă — această perioadă poate reprezenta o bună oportunitate. Mai ales dacă sunt dispuşi să lucreze în marile oraşe sau în domenii cu cerere sezonieră.

Pe de altă parte, echilibrul pieței poate rămâne fragil: volumele mari de joburi entry-level indică flux ridicat de recrutări — dar şi probabil fluctuaţie semnificativă. Pentru candidaţi, important va fi să analizeze atent ofertele, să verifice condiţiile și să ia în calcul durata contractului (temporar vs. permanent).

Recomandarea autorului: Cele mai căutate locuri de muncă în România. Care este oferta pentru tinerii fără studii superioare

Recomandarea video

Mediafax
Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Mediafax
Sfântul Nicolae și Legenda lui Moş Nicolae. Ce nume se sărbătoresc azi
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Vulgata, manuscrisul care a schimbat lumea

Cele mai noi