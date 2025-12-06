Orașele din România unde se fac cele mai multe angajări în acest final de an. Lista joburilor cu cerere ridicată

În ultimele patru săptămâni, companiile din România au lansat peste 22.000 de locuri de muncă prin intermediul platformei eJobs.ro, pregătindu-se pentru sezonul aglomerat al sărbătorilor de iarnă. Conform datelor publicate, candidaţii cu puţină experiență sau fără experiență rămân principalii vizați, iar cererea este concentrată în special în marile orașe.

La momentul actual, sunt active aproximativ 21.000 de anunţuri, iar pe platforma parteneră iajob.ro sunt alocate încă circa 5.000 — pentru România sau pentru piața externă, preia Playtech.

Orașele magnet

Capitala rămâne oraș-magnet pentru angajatori: în București sunt deschise circa 11.000 de posturi, majoritatea în domenii precum retail, servicii, call-center/BPO, industria alimentară, transport și logistică.

Pe locurile următoare în topul ofertelor se situează Cluj-Napoca, cu aproximativ 3.500-3.600 de joburi disponibile, urmat de oraşe precum Brașov şi Iași, fiecare cu câte 2.800 de oferte. Clasamentul este urmat de Timișoara, Ilfov și Constanța cu peste 2.000 de poziții active fiecare.

Județele cu cerere mică

În județele Mehedinți, Vrancea, Covasna, Caraș-Severin sau Teleorman, numărul locurilor de muncă sunt mult mai mici, de ordinul sutelor. Ofertele joburilor remote sunt tot mai mici, arătând că piața a revenit la trendul de muncă fizică întâlnit des înainte de pandemie.

Majoritatea oportunităţilor sunt adresate persoanelor la început de carieră (entry level — 0-2 ani experiență), dar şi celor cu profil mid-level (2-5 ani). Observatorii pieţei de muncă remarcă faptul că fluctuaţia redusă la posturile de seniori explică, în parte, de ce acestea sunt mai rare în noile anunţuri.

Domenii căutate intens

Cele mai multe oferte vin din sectoare cu cerere sezonieră ridicată: retail, comerţ, servicii, call-center / BPO, logistică & transport, industria alimentară, HoReCa și servicii conexe. Pentru o parte dintre posturi, angajatorii caută personal temporar, pe perioada sărbătorilor.

Totodată, chiar dacă unii candidaţi continuă să caute joburi remote sau din străinătate, numărul acestora rămâne modest: angajatorii preferă în continuare prezența fizică, iar cererea pentru muncă la sediu este predominantă.

O perioadă plină de oportunități

Pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă — studenţi, absolvenţi sau persoane cu experienţă redusă — această perioadă poate reprezenta o bună oportunitate. Mai ales dacă sunt dispuşi să lucreze în marile oraşe sau în domenii cu cerere sezonieră.

Pe de altă parte, echilibrul pieței poate rămâne fragil: volumele mari de joburi entry-level indică flux ridicat de recrutări — dar şi probabil fluctuaţie semnificativă. Pentru candidaţi, important va fi să analizeze atent ofertele, să verifice condiţiile și să ia în calcul durata contractului (temporar vs. permanent).

Recomandarea autorului: Cele mai căutate locuri de muncă în România. Care este oferta pentru tinerii fără studii superioare