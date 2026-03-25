Orașul din România care majorează taxele pentru înmormântări. Cât va costa o înhumare

Taxele pentru înmormântările din Râmnicu Vâlcea ar putea crește din nou, asta după ce Primăria a propus majorarea tarifelor în linie cu rata inflației.

Dacă se va aproba acest proiect, o simplă înhumare va ajunge la 280 de lei, iar costurile vor crește și pentru concesionarea locurilor de veci și alte servicii din cimitire.

Orașul din România care majorează taxele pentru înmormântări

„În conformitate cu prevederile pct. 4 al art. XXVIII din OUG 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul cheltuielilor publice, operatorii economici prevăzuţi la art.1 lit.b din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de actualizare a tarifelor şi taxelor pe care le obţin din activitatea de bază, cu cel puţin rata anuală a inflaţiei pentru anul 2025 faţă de ultima actualizare a acestora cu excepţia situaţiilor în care creşterile anuale de tarife şi taxe au fost superioare ratei anuale a inflaţiei.

Cu adresa nr. 1536/03.02.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 4012/04.02.2026, operatorul Pieţe Prest SA a solicitat ajustarea nivelului taxelor de prestări servicii funerare privind administrarea cimitirelor din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea”, se arată în referatul de aprobare ce însoţeşte proiectul de hotărâre inițiat în acest sens şi care va fi supus aprobării consilierilor locali, vineri, în cadrul ședinței pe luna martie, potrivit Observator News.

Ce preț vor avea locurile de veci și înhumările

Un loc de veci în cele trei cimitire din Râmnicu Vâlcea ar urma să ajungă la 440 de lei de la 400 de lei, pentru o concesiune pe o perioadă de şapte ani şi la 1.485 de lei de la 1.350 de lei, pentru o concesiune pe 25 de ani, în timp ce în cazul înhumărilor simple, taxa ar urma să crească de la 250 lei la 280 lei, iar cea pentru deshumare şi reînhumare de la 300 de lei la 330 de lei.

Vor fi majorate și serviciile de întreținere anuală a locurilor de veci (de la 36 la 40 de lei), de identificare a unui loc de înhumare (de la 22 la 25 de lei), precum şi pentru obţinerea avizului pentru lucrări la locul de veci (de la 55 la 60 de lei).

