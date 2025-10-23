Prima pagină » Social » Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutor de înmormântare de la angajator în 2025

Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutor de înmormântare de la angajator în 2025

23 oct. 2025, 10:55, Social
Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutor de înmormântare de la angajator în 2025
Ajutor de deces 2021. La ce sumă ajunge, cine îl poate primi și care sunt documentele necesare

În 2025, tot mai mulți salariați și angajatori se confruntă cu neclarități în privința ajutorului de înmormântare, adesea fiind confundat cu ajutorul de deces acordat de stat.

Deși ambele ajutoare au același scop – acoperirea cheltuielilor de înmormântare – ele provin din surse diferite și sunt reglementate separat prin legislația muncii și cea a asigurărilor sociale.

Ce diferență este între ajutorul de deces și cel de înmormântare

Ajutorul de deces este suma de bani acordată de stat prin Casa Națională de Pensii Publice, atunci când moare un asigurat, pensionar sau membru de familie al acestuia.

În anul 2025, valoarea acestui ajutor este de 8.620 de lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar, respectiv 4.310 lei pentru decesul unui membru de familie.

Informațiile vehiculate recent în presă privind o creștere majoră a acestor sume sunt false. Legea bugetului pentru 2025, care stabilește cuantumul ajutoarelor, a fost deja adoptată și nu prevede modificări suplimentare.

Ajutorul de în­mormântare, în schimb, este oferit de angajator, din fonduri proprii. Pentru ca suma să fie deductibilă fiscal, acordarea sa trebuie prevăzută în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern al companiei.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea ajutorului

Pentru a solicita ajutorul de deces sau de înmormântare, persoana îndreptățită trebuie să depună următoarele documente:

  • cerere tip pentru acordarea ajutorului;
  • certificatul de deces (original și copie);
  • actul de identitate al solicitantului (original și copie);
  • acte de stare civilă care atestă calitatea de soț/soție, părinte sau copil;
  • dovada cheltuielilor efectuate cu înmormântarea (chitanțe, facturi, bonuri);
  • adeverință privind calitatea de asigurat, dacă este cazul;
  • acte medicale pentru membrii de familie inapți de muncă (după caz);
  • procură specială, dacă cererea este depusă printr-un reprezentant;
  • extras de cont pentru virarea sumei.

Recomandările autorului: 

Mediafax
Maxime de 20 de grade în Capitală până vineri seara și innorări temporare
Digi24
Doi tineri au fost găsiți morți, în condiții suspecte, într-o mașină, în zona lacului Frumoasa din Harghita
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
Accident aviatic în Vaslui: Pilotul unui avion ultraușor a murit
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
StirileKanalD
Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Bianka și Toni sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, în Harghita! Tânăra era împușcată în piept, iar băiatul în cap
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Evz.ro
Românii din străinătate au obligația de a-și apăra țara și vor fi chemați, anunță gen. Gheorghiță, șeful SMG
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Ce a făcut Veronica imediat după difuzarea ediției de ieri? GESTUL concurentei din Casa Iubirii a șocat pe toată lumea și are legătură cu Ahmed. NU O SĂ CREZI ce mișcare a făcut! S-a întâmplat la câteva minute după emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce uraganele nu pot trece de linia ecuatorului?
ACTUALITATE Accident aviatic în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat, proprietarul avionul nu a mai putut lua legătura cu el
11:27
Accident aviatic în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat, proprietarul avionul nu a mai putut lua legătura cu el
EXTERNE Legea țigărilor electronice a fost modificată: pedepse drastice pentru consum și posesie. Avertisment MAE pentru toți românii
11:11
Legea țigărilor electronice a fost modificată: pedepse drastice pentru consum și posesie. Avertisment MAE pentru toți românii
VIDEO Zelenski susține că Ucraina este pregătită pentru negocieri, însă nu va ceda teritoriile. „Trebuie să punem presiune pe Putin”
11:06
Zelenski susține că Ucraina este pregătită pentru negocieri, însă nu va ceda teritoriile. „Trebuie să punem presiune pe Putin”
EXTERNE Elicopterul cu care călătorea președintele Indiei a rămas blocat în asfaltul proaspăt turnat. Forțele de securitate l-au împins cu mâinile
11:02
Elicopterul cu care călătorea președintele Indiei a rămas blocat în asfaltul proaspăt turnat. Forțele de securitate l-au împins cu mâinile
EMISIUNI Ion Cristoiu: Știm deja cine a pierdut Războiul din Ucraina! E Donald Trump!
11:00
Ion Cristoiu: Știm deja cine a pierdut Războiul din Ucraina! E Donald Trump!
POLITICĂ Mircea Dinescu îi reproşează lui Nicuşor Dan că din cauza lui românii au călcat în aur şi nu mai ies din el
10:54
Mircea Dinescu îi reproşează lui Nicuşor Dan că din cauza lui românii au călcat în aur şi nu mai ies din el