Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutor de înmormântare de la angajator în 2025

În 2025, tot mai mulți salariați și angajatori se confruntă cu neclarități în privința ajutorului de înmormântare, adesea fiind confundat cu ajutorul de deces acordat de stat.

Deși ambele ajutoare au același scop – acoperirea cheltuielilor de înmormântare – ele provin din surse diferite și sunt reglementate separat prin legislația muncii și cea a asigurărilor sociale.

Ce diferență este între ajutorul de deces și cel de înmormântare

Ajutorul de deces este suma de bani acordată de stat prin Casa Națională de Pensii Publice, atunci când moare un asigurat, pensionar sau membru de familie al acestuia.

În anul 2025, valoarea acestui ajutor este de 8.620 de lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar, respectiv 4.310 lei pentru decesul unui membru de familie.

Informațiile vehiculate recent în presă privind o creștere majoră a acestor sume sunt false. Legea bugetului pentru 2025, care stabilește cuantumul ajutoarelor, a fost deja adoptată și nu prevede modificări suplimentare.

Ajutorul de în­mormântare, în schimb, este oferit de angajator, din fonduri proprii. Pentru ca suma să fie deductibilă fiscal, acordarea sa trebuie prevăzută în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern al companiei.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea ajutorului

Pentru a solicita ajutorul de deces sau de înmormântare, persoana îndreptățită trebuie să depună următoarele documente:

cerere tip pentru acordarea ajutorului;

certificatul de deces (original și copie);

actul de identitate al solicitantului (original și copie);

acte de stare civilă care atestă calitatea de soț/soție, părinte sau copil;

dovada cheltuielilor efectuate cu înmormântarea (chitanțe, facturi, bonuri);

adeverință privind calitatea de asigurat, dacă este cazul;

acte medicale pentru membrii de familie inapți de muncă (după caz);

procură specială, dacă cererea este depusă printr-un reprezentant;

extras de cont pentru virarea sumei.



