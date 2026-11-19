SPEEH Hidroelectrica SA a notificat SC Aquaterm AG 98 SA că golește canalul CHE Oești, unde Aquaterm are ambele captări. Canalul va fi gol 28 de ore în vederea demolării și evacuării unui dig. Prin urmare, orașul rămâne fără apă de vineri noaptea până duminică.

„De când au început lucrările de Retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice (AHE) Vidraru cetățenii din Curtea de Argeș au avut probleme cu potabilitatea apei, și uneori cu lipsa ei, în ciuda investițiilor de milioane de lei realizate de administrația locală. Hidroelectrica ar fi trebuit să se asigure că locuitorii care sunt alimentați cu apă din lacul Vidraru nu rămân fără ea, pentru că este obligată prin acordul de mediu să asigure apa pentru Aquaterm.

De altfel, acordul de mediu menționează explicit SC Aquaterm Curtea de Argeș și stabilește obligația asigurării unui debit de aproximativ 1 mc/s, cu suplimentare dacă situația o impune. În plus, compania trebuie să asigure debitul necesar utilizatorilor, iar specialiștii atrag atenția că apa livrată trebuie să fie și utilizabilă, nu doar existentă ca volum”, spun reprezentanții Primăriei Curtea de Argeș.

Acum, Hidroelectrica oprește din nou apa în municipiu pentru demolarea unui dig.

Prin urmare, „Aquaterm informează utilizatorii din Curtea de Argeș și din comunele Băiculești, Valea Iasului și Valea Danului că apa va fi oprită în data de 21 noiembrie 2026, respectiv în noaptea de vineri spre sâmbătă începând cu ora 00:00, de la Stația de tratare a apei Cerbureni, până în dimineața zilei de 22 noiembrie 2026, ora 06:00, când canalul va fi reumplut de către SPEEH HIDROELECTRICA SA, până la cota necesară alimentării cu apă a stației de tratare Cerbureni. Rămâne de văzut dacă Hidroelectrica va respecta termenele.

După refacerea rezervei de apă și repornirea Stației de tratare Cerbureni, este posibil ca turbiditatea în rețeaua de distribuție să fie mai mare, iar reumplerea și punerea în presiune a întregii rețele de distribuție să dureze circa 12 ore, în funcție de consum.

Cetățenii sunt rugați să își facă din timp rezerve de apă. Nu uitați – doar apa din forajul din curtea Mănăstirii este potabilă, iar cea de la izvoarele Pod Progresu, Șipot și tunel Valea Danului nu este bună de băut”.