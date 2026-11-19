Curtea Penală Internațională (CPI) este „scăpată de sub control”, le-a spus președintele american, Donald Trump, omologilor săi din China și Rusia, în cadrul întâlnirii istorice care are loc, joi, la Shenzhen, în marja summitului APEC, au relatat Reuters și The Guardian.

Atacul președintelui SUA la adresa Curții are o semnificație deosebită, scrie The Guardian, având în vedere că Putin se numără printre cele mai importante personalități căutate de CPI. În martie 2023, Curtea a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus pentru presupuse crime de război care constau în deportarea și transferul ilegal al copiilor ucraineni din teritoriile ocupate către Rusia. Mandatul rămâne în vigoare, ceea ce înseamnă că Putin riscă să fie arestat dacă se deplasează într-o țară care are obligația de a-l pune în aplicare. Însă nici Statele Unite, nici China nu sunt obligate să respecte această cerință, întrucât nu sunt semnatare ale Statutului de la Roma, tratatul prin care a fost înființată Curtea Penală Internațională (CPI).

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„Scriem istorie”, a declarat Trump la începutul întâlnirii cu Xi și Putin

„Sunt încântat că această vizită ne oferă și oportunitatea de a organiza această primă întâlnire trilaterală între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, iar astăzi, în acest sens și cred că în multe alte privințe, facem cu adevărat istorie“, a declarat Trump la începutul întâlnirii de la Shenzhen, în care a mai menționat că intenționează să discute despre războiul din Ucraina cu omologii săi. „Chiar scriem istorie. Noi trei avem foarte multe lucruri de discutat”, a spus el.

Trump a remarcat că toate cele trei țări au responsabilități speciale, că pacea nu se obține niciodată prin ratarea oportunităților și că cele trei țări se află într-o „poziție unică“ pentru a reduce arsenalul nuclear.

Președintele american a atras atenția, totodată, că liderii din trecut au evitat, prea des, să discute cu lideri cu care aveau neînțelegeri.

„Adesea, în trecut, liderii evitau discuțiile cu țările cu care aveau dezacorduri. Noi avem o opinie diferită, a declarat Donald Trump la summitul trilateral din Shenzhen. „Niciodată nu s-a ajuns la pace prin refuzarea oportunităților de dialog”, a adăugat el. „Să vedem dacă putem realiza ceva“, a afirmat Trump, care a mai spus că a discutat anterior cu Putin despre Ucraina, că vor aborda la summit toate problemele care sunt dezbătute la nivel mondial, dar și că CPI (Curtea Penală Internațională) „este scăpată de sub control“.

Consider că Putin, și, sper, cealaltă parte, ar dori să vadă încheierea războiului din Ucraina, a mai declarat Trump.

De asemenea, el a spus că SUA, China și Rusia se află într-o „poziție unică” pentru a discuta despre armele nucleare. Trump a mai subliniat la summitul din Shenzhen că Statele Unite nu vor permite Iranului să obțină arme nucleare.

Trump a declarat că liderii Rusiei, SUA și Chinei au o „responsabilitate specială de a menține un dialog deschis, respectuos și constructiv cu privire la problemele care „afectează nu doar cetățenii noștri, ci și întreaga planetă”.

Întâlnirea trilaterală istorică de la Shenzhen este prima ocazie în care cei trei lideri se întâlnesc oficial pentru discuții.

Pregătirile pentru această întâlnire fără precedent au fost întâmpinate cu scepticism din partea țărilor mai mici, care se tem că interesele lor ar putea fi ignorate, în timp ce alți observatori au sugerat că este vorba de o reuniune care pare să se concentreze mai mult pe ocazia de a face o fotografie istorică decât pe vreo realizare diplomatică substanțială.

Trump a afirmat că întâlnirea dintre liderii celor mai mari puteri nucleare din lume reprezintă o ocazie de a stabili reguli pentru controlul armelor nucleare.

Ultimul tratat privind armele nucleare dintre Rusia și SUA, cunoscut sub numele de „New Start”, a expirat în februarie, iar Trump a declarat că dorește un nou acord care să includă și China. China a dat însă de înțeles că este puțin probabil să accepte vreo limitare a arsenalului său, care este mai mic decât cel al SUA sau al Rusiei.

Reprezentanții Casei Albe au declarat că nu se așteaptă ca Trump să abordeze subiectul războiului din Ucraina, deși Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea să-l menționeze. Ultima sa întâlnire cu Putin a avut loc în Alaska, în ‌2025, în cadrul unor discuții care nu au reușit să pună capăt războiului.