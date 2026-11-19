Un accident de muncă grav s-a produs joi, 19 noiembrie 2026, în incinta Termocentralei Rovinari, în zona stației de tratare a apei, informează realitatea.net.

Doi muncitori, în vârstă de 42 și 57 de ani, au fost răniți după ce o conductă de apă fierbinte ar fi căzut peste ei.

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La fața locului au intervenit de urgență echipajele medicale. Pentru unul dintre bărbați a fost solicitat și elicopterul SMURD, care nu a putut interveni, însă, din cauza vremii.

Cei doi muncitori au suferit mai multe traumatisme în urma accidentului de muncă.

Unul dintre angajați a fost diagnosticat cu traumatism toracic, traumatism de coloană vertebrală și traumatisme la nivelul ambelor membre inferioare.

Cel de-al doilea muncitor a suferit un traumatism cranian, precum și traumatisme la nivelul membrelor inferioare.

Ambii bărbați erau conștienți în momentul în care au fost preluați de echipajele medicale și nu prezentau arsuri. Aceștia au fost transportați cu două ambulanțe la Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Rovinari, pentru investigații și îngrijiri medicale.

Conform unor informații neoficiale, citate de realitatea.net, cercetările ar putea viza posibile infracțiuni de vătămare corporală din culpă, precum și neluarea sau nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Sursa foto: Arhivă / GorjTV