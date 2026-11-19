Procurorii DNA de la Serviciul Teritorial Pitești au reținut pentru 24 de ore, două funcționare de la Administrației Județene a Finanțelor Publice (A.J.F.P.) Argeș pentru fapte de luare de mită și divulgarea unor date nedestinate publicității, după ce le-au prins pe aceasta în flagrant delict primind 30.000 de lei, potrivit unui comunicat de joi al Direcției.

Astfel, au fost reținute Atena Bușu, consilier superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (A.J.F.P.) Argeș din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), pentru două infracțiuni de luare de mită și a două infracțiuni de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite și Mihaela Raluca Mogaru, inspector superior pentru comiterea a două infracțiuni de luare de mită și a unei infracțiuni de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Cele două vor fi prezentate joi unui judecător de drepturi și libertăți căruia i se va propune arestarea preventivă a celor două femei pentru 30 de zile.

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Flagrant în sediul instituție publice

Surse judiciare arată pentru Gândul că ar fi fost vorba de o firmă de brokeraj ce derula activități pe linie financiară.

Cele două funcționare ar fi ajutat ca firma să nu treacă din faza de SRLD către SRL, controalele efectuate legal de instituția la care lucrau, vizând chiar acest aspect.

În acest fel, femeile ar fi ajutat firmele ar fi nu ar fi trecut la calitatea de firme plătitoare de TVA.

Se pare că o funcționară ar fi chemat patroana firmelor în biroul său unde unde i-ar fi scris pe un bilețel suma de 40.000 de lei. Patroana ar fi adus o parte din bani tot atunci iar tranzacția se pare că ar fi avut loc în sediul instituției publice.

Anchetatorii aflați pe poziția de flagrant au intervenit prompt si au efectuat restul procedurilor legale după constatarea efectivă a remiterii banilor către funcționara publică.

De ce au primit funcționarele bani

Anchetatorii DNA arată că în perioada august – octombrie 2026, inculpatele Bușu Atena și Mogaru Raluca Mihaela, în calitățile menționat, ar fi furnizat, în afara cadrului legal, unui reprezentant al unor societăți comerciale informații referitoare la controalele ce urmau să fie efectuate, respectiv datele acestora, obiectul și documentele ce trebuiau pregătite.

În acest context, în luna august 2026, cele două inculpate ar fi pretins de la persoana respectivă suma de 30.000 de lei, pentru ca, în cadrul controlului inopinat desfășurat în perioada 06 – 30 august 2026 la societatea administrată de aceasta, să nu fie constatate încălcări ale normelor legale privind regimul impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, susceptibile să atragă sancțiuni sau măsuri de remediere.

Din suma pretinsă, inculpata Bușu Atena ar fi primit, la data de 9 septembrie 2026, pentru sine și pentru inculpata Mogaru Raluca Mihaela, o sumă în euro echivalentă cu 28.500 de lei, iar ulterior datei de 15 septembrie 2026, diferența de 1.500 de lei.

Ulterior, în procesul-verbal de control s-ar fi consemnat că activitatea societății ar fi fost conformă cerințelor legale în materie fiscală.

La data de 18 noiembrie 2026, inculpatele Mogaru Raluca Mihaela și Bușu Atena ar fi pretins de la aceeași persoană suma de 40.000 de lei pentru ca, în cadrul unui control inopinat ce urma să fie efectuat la o altă societate administrată de aceasta, să nu fie constatate eventuale încălcări ale legislației fiscale.

În aceeași zi, inculpata Mogaru Raluca Mihaela ar fi primit, pentru sine și pentru inculpata Bușu Atena, suma de 30.000 de lei, reprezentând o parte din suma pretinsă, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Inculpatelor le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile legale.

În cursul zilei de 18 noiembrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții în trei locații de pe raza municipiului Pitești, respectiv la sediul unei instituții publice și la domiciliile a două persoane fizice.