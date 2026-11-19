Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, că România are o oportunitate uriaşă, dar trebuie să ne schimbăm mentalitatea şi să renunţăm la comoditatea călduţă potrivit căreia simpla apartenenţă la Uniunea Europeană şi poziţia geostrategică ne garantează automat relevanţa. Grindeanu a menţionat că trebuie să ne câştigăm singuri locul la masă. De asemenea, șeful PSD a precizat că România are avantaje strategice majore, dar trebuie să le valorifice, în special prin mari proiecte energetice cum sunt Neptun Deep sau Coridorul Vertical de Gaze.

„Cred că trăim unul din acele momente în care lumea se schimbă în jurul nostru mai repede decât se schimbă regulile după care am învăţat să o înţelegem. Chiar în aceste ore, în aceste zile, atenţia mondială este îndreptată către întâlnirea dintre Donald Trump, Putin şi Xi Jinping, o întâlnire care, indiferent de rezultatele sale imediate, are o semnificaţie aparte. Şi anume, pare că marile puteri discută despre viitorul ordinii internaţionale, despre securitate, despre influenţă şi mai ales despre raporturi economice, iar pentru ţările aflate la intersecţia acestor interese, precum România, întrebarea este foarte simplă: vom fi doar spectatori ai acestei reaşezări sau vom şti să ne apărăm interesele şi să ne construim propriul rol în această nouă realitate?”, a spus Grindeanu la ediția a XV-a a Bucharest Forum, organizat de Aspen Institute Romania și de German Marshall Fund of the United States.

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Acesta a subliniat că România are o şansă uriaşă, dar trebuie să îşi schimbe mentalitatea.

„Eu cred că România are o oportunitate uriaşă, dar trebuie să ne schimbăm un pic mentalitatea şi să renunţăm la acea comoditate poate, călduţă de foarte multe ori, conform căreia simpla apartenenţă la Uniunea Europeană şi poziţia noastră geostrategică ne garantează automat relevanţa. Eu cred şi noi credem că trebuie să ne câştigăm singuri locul la masă. România nu trebuie să fie doar o ţară traversată de coridoare. Trebuie să fim o ţară care le construieşte şi care le conectează”, a mai spus șeful statului.

Preşedintele rus Vladimir Putin discută, joi, cu preşedintele american Donald Trump şi cu preşedintele chinez Xi Jinping, într-o întâlnire istorică ce are loc în China. (Mai multe detalii AICI)

Grindeanu: România nu poate aștepta apariția unui nou mare program european care să îi finanțeze dezvoltarea

„O altă schimbare pe care trebuie să o facem privește felul în care finanțăm dezvoltarea. Am avut până în urmă cu câteva luni un proiect, un program european, PNRR, care s-a finalizat și care a fost un accelerator important pentru economie și pentru dezvoltare. Dar etapa sa de implementare s-a încheiat. Fondurile europene evident că rămân esențiale, însă România nu poate aștepta apariția unui nou mare program european care să îi finanțeze dezvoltarea. Trebuie să ne diversificăm opțiunile. Să privim mult mai activ, noi, ca țară, către Orientul Mijlociu, către statele din Golf și către Asia. Acolo există fonduri suverane, capital, tehnologie și investitori care caută proiecte pe termen lung”, a declarat Grindeanu.

Șeful PSD a mai spus că reconfigurarea lanțurilor globale de aprovizionare reprezintă o oportunitate importantă pentru România, care ar putea deveni o destinație atractivă pentru investiții industriale și un centru regional de producție.

„Companiile caută astăzi locații sigure, apropiate de piețele mari, cu energie, infrastructură și parteneri de încredere. România poate deveni o destinație importantă pentru investiții industriale majore și un centru regional de producție. În perioada de stabilitate, țările pot prospera și din inerție. Însă, în perioade de reașezare geopolitică, inerția devine un risc. România are de ales: poate aștepta ca alții să redeseneze rutele comerciale, să decidă unde se investește și unde se produce sau poate participa activ la aceste decizii. Eu cred că trebuie să alegem a doua variantă. Avem poziția geografică, apartenența la Uniunea Europeană și NATO, resurse și acces la regiuni cu un potențial economic uriaș. Dar premisele nu sunt suficiente. Avem nevoie și de viziune și de curaj de a transforma oportunitățile în proiecte concrete. Într-o lume care își redesenează harta economică, România nu își poate permite să rămână doar un punct pe hartă. Trebuie să devină un nod de conectivitate, un partener de încredere și un loc în care merită să investești, să produci și să construiești. Închei prin a vă transmite că sunt convins că avem toate atuurile pentru a nu mai aștepta ca alții să decidă cum va arăta lumea în care vom trăi mâine. Și avem dreptul să credem că putem să ne câștigăm singuri locul binemeritat în construirea noii realități”, a adăugat el.