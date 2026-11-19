Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a anunțat joi, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a avut o întrevedere cu Timo Pesonen, directorul general al Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiu (DG DEFIS) din cadrul Comisiei Europene.

Ministrul Apărării susține că sunt necesare inclusiv modificări legislative pentru accelerarea transferului de tehnologie. România urmărește să valorifice oportunitățile de finanțare europeană pentru modernizarea Armatei și dezvoltarea industriei naționale de apărare. Discuțiile s-au concentrat asupra posibilităților de modernizare a capacităților militare ale României, consolidării industriei naționale de apărare și participării companiilor românești la proiecte europene comune.

Ministrul a precizat că firmele autohtone trebuie să beneficieze de informații și sprijin pentru a putea participa la inițiativele europene din domeniul apărării.

”Am discutat despre oportunitățile de înzestrare ale armatei, de dezvoltare a industriei românești de apărare, participarea la proiectele europene de interes comun și valorificarea instrumentelor de finanțare SAFE, EDF și EDIP. Există oportunități europene pentru companiile românești. Rolul ministerului apărării și al ministerului economiei este să le facem cunoscute.

Avem nevoie de povești de succes, certificate european, pentru ca antreprenorii să fie interesați de industria de apărare. Trebuie îmbunătățite și legile achizițiilor publice pentru a putea aduce tehnologia mai repede către industria de apărare și către MAPN”, a transmis Ștefan Radu Oprea.

Timo Pesonen, invitat să viziteze România

În cadrul întrevederii, Ștefan Radu Oprea i-a adresat directorului general al DG DEFIS o invitație de a efectua o vizită în România.

”L-am invitat pe Timo Pesonen în România. Sper ca timpul să îi permită acest lucru pentru că sunt multe lucruri de văzut și de discutat. DG Defis evoluează rapid, îmi doresc ca ideile pe care le împărtășim reciproc să devină realitate și în România, nu doar la Bruxelles”, a încheiat Ștefan Radu Oprea