Larry Poindexter, un actor care a jucat în aproape 200 de filme și seriale, a murit miercuri, 18 noiembrie, la patru zile și jumătate după ce a fost lovit de o mașină. Artistul avea 66 de ani.

Potrivit deadline.com, Larry Poindexter a fost lovit, vineri seară (13 noiembrie), de o mașină, în timp ce traversa strada, pentru a ridica o comandă de mâncare, în cartierul său Studio City.

Actorul a fost dus la spital și era programat miercuri pentru o intervenție chirurgicală la coastele rupte, dar a murit subit, în decursul dimineții.

A jucat în numeroase filme și seriale

Timp de 40 de ani, Poindexter a jucat în numeroase filme. Cel mai cunoscut rol al său a fost cel al polițistului LAPD Tom Fuller, din filmul „S.W.A.T” (2003), în care a jucat alături de celebrul Samuel L. Jackson.

Actorul a jucat și în producții TV, precum 30 de episoade din „Days Of Our Lives” (unde a interpretat două personaje diferite), dar și în „Santa Barbara” (23 de episoade) și „General Hospital” (12 episoade).

În primetime, Poindexter a apărut frecvent în „The Hard Times of RJ Berger” (MTV) și „JAG” (CBS).

A jucat apoi în numeroase seriale, precum varianta TV a „S.W.A.T.”, dar și în episoade din „Quantum Leap”, „NYPD Blue”, „How I Met Your Mother”, „Friends”, „NCIS”, „Will & Grace”, „Scandal”, „CSI”, „CSI: Miami”, „CSI: NY”, „Party of Five”, „Nip/Tuck”, „Melrose Place”, „Weeds”, „Californication”, „Hawaii Five-0”, „Castle”, „Curb Your Enthusiasm”, „Supernatural”, „Bones”, „All Rise”, „Station 19”, „The Rookie” și „9-1-1”.

Cea mai recentă apariție a sa a fost în sezonul 4 în serialul „The Lincoln Lawyer”.

A fost și solistul unei trupe country

Poindexter a fost și muzician, în calitate de solist al trupei de country alternativ „The High Lonesome”, în anii 1990, care a lansat albumul „Feel Free To Do So” în 1995.

Actorul lasă în urmă o soție, cunoscutul director de casting Carol Kritzer și doi fii.