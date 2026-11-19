Preşedintele Nicuşor Dan susține că banii europeni care o să îi aibă România în viitorul exerciţiu financiar european – 2028 – 2034 – trebuie duşi pe proiecte cu adevărat importante, care să fie bine definite şi care să răspundă unor nevoie esenţiale pe care ţara noastră le are.

Banii europeni trebuie concentrați în proiecte strategice

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Șeful statului a fost întrebat, joi, la cea de-a doua ediţie a Summitului pentru Guvernanţă Digitală, organizat de Edge Institute ce ar trebui să pregătească România de pe acum ca să valorifice mai bine fondurile din exerciţiul bugetar 2028-2034.

„Cred că noi ne tot maturizăm societate, ca administraţie. Vă dau un exemplu. În PNRR România a avut 20.000 de proiecte, între 20.000 şi 30.000, şi Irlanda a avut şapte. Cred că e mai bine să ai şapte decât 20.000, pentru că efortul tău de gestiune este mult mai mic. Deci, într-un primul rând, trebuie să ne ducem să… trebuie ca banii europeni pe care o să-i avem în 2028-2034 trebuie să îi ducem cu adevărat pe proiecte esenţiale, care să fie bine definite şi să răspundă unor nevoi esenţiale pe care le avem. Asta e primul lucru”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a subliniat că trebuie să fim siguri că vom reuşi să atragem banii cu termenele pe care ni le vom propune.

„Trebuie să avem între noi discuţiile structurate, subsumate acelei strategii pe care n-o aveam şi de care vorbeam, astfel încât să fim siguri că banii pe care o să-i avem cu termenele pe care ni le propunem o să reuşim să-i atragem. Deci din nou e nevoie de discuţii structurate între noi”, a mai spus el.

Nicușor Dan a precizat că pe zona digitală nu crede că ar exista un conflict între diferitele zone ale statului.

„Eu cred că sunt multe zone în statul român în care există diferenţe de viziune între administraţie şi, să le spunem, zone profesionale sau chiar zone de interes. Dar aici, pe digital, eu cred că nu există niciun altfel de conflict. Deci există voinţă şi de la stat şi de la privat. Numai că, din nou, trebuie să vedem cum reuşim să punem energiile împreună”, a explicat el.

Întrebat cam în ce zonă a maturizării suntem ca societate, preşedintele a răspuns: „Adolescenţă. E mai bine decât pubertate”.