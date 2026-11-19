În prezent, debitul Dunării la intrarea în țară, pe sectorul Baziaș, a mai crescut și atinge 2400 de mc/s. Potrivit prognozei, în următoarea perioadă nivelul fluviului va crește până la 3800 mc/s.

„Instituția Prefectului – Județul Dolj informează că, potrivit unei comunicări transmise de operatorul feribotului, activitatea de traversare pe ruta Oriahovo – Bechet va fi reluată începând de joi, 19 noiembrie 2026, ora 08:00.

Având în vedere prognozele meteorologice care anunță intensificări ale vântului în următoarele zile, traversările se vor efectua doar atunci când condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acestora în siguranță.

Recomandăm participanților la trafic să țină cont de condițiile meteo și să se informeze în prealabil cu privire la desfășurarea traversărilor”, susțin reprezentanții Prefecturii Dolj.