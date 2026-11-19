Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat de jurnaliști cum vede faptul că premierul Luca Niculescu și-a delegat atribuțiile către vicepremierul Marian Neacșu și acesta va coordona 15 ministere. În ciuda insistențelor ziaristilor, liderul social-democrat a refuzat să comenteze decizia și a părăsit conferința de presă.

Decizia premierului Luca Niculescu prin care sunt stabilite atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu, ministru al Afacerilor Interne, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al României.

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Conform deciziei, „în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare”, Marian Neacșu, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere și asigură coordonarea funcțională a 11 ministere și structuri.

Grindeanu a evitat să răspundă întrebărilor despre noile atribuții ale lui Marian Neacșu în Guvern

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Jurnalist: „Cum explică PSD faptul că Marian Neacșu a fost numit ieri șef peste 15 ministere? De ce nu l-a propus PSD direct pe Marian Neacșu pentru funcția de premier, înainte ca Luca Niculescu să fie desemnat premier?”

La insistenţele jurnaliştilor, șeful PSD a făcut trimitere la declaraţiile premierului Luca Niculescu.

Sorin Grindeanu: „Vă rog, o întrebare care ține de…”

Sorin Grindeanu: „Este…”

Jurnalist: „Este un om din PSD, este alesul PSD.”

Sorin Grindeanu: „A răspuns, cred, de dimineață domnul prim-ministru.”

Jurnalist: „A răspuns șeful PSD, domnule.”

Sorin Grindeanu: „A răspuns de dimineață premierul Luca Niculescu, extrem de bine, la această întrebare.”

Premierul Luca Niculescu îl laudă pe Marian Neacşu

Luca Niculescu a declarat joi, în legătură cu delegarea unor competențe către vicepremierul Marian Neacșu, că acesta este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română.

„Domnul Neacșu este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română. A lucrat cu multe guverne. Eu îl cunosc de aproximativ 4 – 5 ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE. Am lucrat foarte bine cu domnia sa. Atunci cred că era la domnul Ciucă. Pe urmă a lucrat cu domnul Ciolacu. A lucrat și în guvernul domnului Bolojan. Și am văzut chiar oameni din opoziție care îi lăudau, îi recunoșteau meritele sale tehnice, care sunt incontestabile. Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea acțiunilor cu un impact bugetar, a actelor cu un impact bugetar în Guvern, mi se pare că adaugă un filtru suplimentar, pentru că, încă o dată, suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim extrem de atenți la toate cheltuielile pe care le aprobăm. Și, apoi, sigur, se ocupă și de coordonarea funcțională a unor ministere. Sunt ministerele din zona social-democrată. Este ce se întâmpla și în anii trecuți, în guvernele trecute, dar atunci, clar, erau mai mulți viceprim-miniștri și fiecare dintre ei se ocupa de partidul din care era, de partidul din care făcea parte”, a spus Luca Niculescu, prezent la un forum de afaceri franco-român.