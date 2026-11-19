Scandal la protestul organizat miercuri seară în fața Arestului Central din București, unde se află încarcerat Călin Georgescu. O femeie care participa la manifestație a fost amendată cu 2.000 de lei și reținută pentru 24 de ore, după ce, potrivit Jandarmeriei Capitalei, a mușcat un jandarm de mână și l-a lovit în față.

Incidentul s-a produs în autospeciala care o transporta la secția de poliție, după ce femeia refuzase în repetate rânduri să se legitimeze. Jandarmul a fost la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru a-și face examenul medico-legal, mai transmite instituția.

Ce a transmis Jandarmeria

”În jurul orei 22:10, pe timpul defluirii participanților din zona Arestului Central, o femeie a provocat tulburarea ordinii și liniștii publice prin strigăte și manifestări vocale repetate. La solicitarea forțelor de ordine, aceasta a refuzat în mod repetat să furnizeze datele necesare stabilirii identității, motiv pentru care a fost condusă la sediul Secției 14 Poliție, cu autospeciala jandarmeriei.

Pe timpul deplasării, persoana a devenit recalcitrantă, agresând fizic un jandarm, pe care l-a mușcat de mână și l-a lovit în zona feței, provocându-i leziuni. La sediul Secției 14 Poliție, persoana a fost identificată, iar jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, prevăzută de art. 257 din Codul penal. Totodată, aceasta a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru faptele prevăzute de art. 2, pct. 25 și 31 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, a transmis Jandarmeria.

Jandarmeria Română condamnă orice formă de violență îndreptată împotriva personalului care își exercită atribuțiile legale și reafirmă că intervențiile structurilor sale se desfășoară cu respectarea legii și a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore pentru infracțiunea de ultraj.

Ce a transmis Poliția

”La data de 18 noiembrie 2026, în jurul orei 22.30, polițiști din cadrul Secției 14 Poliție au fost sesizați de către cadrele Jandarmeriei Capitalei cu privire la faptul că o femeie ar fi agresat fizic un jandarm aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în zona Arestului Central din cadrul DGPMB. În fapt, la data de 18.11.2026, în jurul orei 22.00, jandarmi din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, aflați în dispozitivul de asigurare a ordinii și siguranței publice în zona Arestului Central, au procedat la legitimarea unei femei care tulbura ordinea și liniștea publică.

Întrucât aceasta a refuzat în mod repetat să se legitimeze, a manifestat un comportament agresiv și ar fi lovit unul dintre jandarmi cu pumnul în zona feței și l-ar fi mușcat de mâna stângă, provocându-i mai multe excoriații vizibile, femeia a fost condusă la sediul Secției 14 Poliție, în vederea stabilirii identității și a luării măsurilor legale care se impun.

Cercetările au fost preluate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care, împreună cu polițiștii, a dispus efectuarea activităților specifice în vederea stabilirii situației de fapt și a administrării probatoriului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus măsura reținerii față de femeia în cauză, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj”, a transimis Poliția.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, cu sprijinul polițiștilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.