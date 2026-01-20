Orașul din România în care un apartament cu 2 camere se vinde cu numai 8000 de euro

În România, o localitate a devenit cunoscută drept „Raiul imobiliarelor”, dar nu pentru interesul manifestat de piață, ci datorită prețurilor practicate. Aici, un apartament cu 2 camere se vinde cu numai 8000 de euro, scrie CANCAN.RO.

În pofida scumpirilor și a unui trai tot mai dificil, prețurile locuințelor continuă să fie ridicate, deși puterea de cumpărare a românilor a scăzut.

