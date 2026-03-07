Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian, după o săptămână de război și atacuri cu drone în Orientul Mijlociu. Ce zboruri au fost autorizate

Qatarul a reluat parțial traficul aerian, pentru prima dată de la începutul războiului declanșat în urmă cu o săptămână, însă doar în condiții strict controlate. Decizia vine în contextul unor amenințări de securitate, inclusiv atacuri cu drone interceptate de armata qatareză.

Qatarul a anunțat redeschiderea parțială a spațiului aerian, pentru zboruri de evacuare și transport esențial de marfă, la o săptămână după izbucnirea și escaladarea conflictului din Orient, scrie Times of India.com.

Decizia a fost anunțată după ce operațiunile aeriene au fost suspendate din cauza riscurilor de securitate generate de conflictul regional.

Aeroportul Internațional Hamad a transmis că toate zborurile programate în perioada următoare vor fi analizate constant, în funcție de evoluția situației de securitate din regiune.

Amenințări de securitate și atacuri cu drone iraniene în Qatar

Autoritățile din Qatar au anunțat că forțele armate au intervenit zilele trecute pentru a contracara mai multe amenințări aeriene venite dinspre Iran.

Potrivit oficialilor, la începutul săptămânii armata a dejucat zeci de tentative ale Iranului de a ataca aeroportul, una dintre cele mai importante infrastructuri de transport din regiune.

Ministerul Apărării a anunțat că vineri au fost interceptate numai puțin de nouă drone. Una dintre acestea a căzut într-o zonă nelocuită, fără să provoace victime sau pagube semnificative.

