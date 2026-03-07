Prima pagină » Sport » Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian, victorii la Indian Wells! Cu cine vor juca în turul trei

Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian, victorii la Indian Wells! Cu cine vor juca în turul trei

07 mart. 2026, 09:01, Sport
Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian, victorii la Indian Wells! Cu cine vor juca în turul trei
Galerie Foto 9

Momente bune pentru tenisul românesc la Indian Wells, cu două victorii românești la simplu feminin.

Jaqueline Cristian (35 WTA) şi Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-au calificat, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000.

Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian, victorii la Indian Wells! Cu cine vor juca în turul trei

Cristian a trecut în turul doi de australianca Maya Joint, locul 29 mondial şi cap de serie 29, scor 0-6, 6-2, 7-5. Meciul a durat două 139 minute.

În turul trei, Jaqueline Cristian o va întâlni pe belarusa Arina Sabalenka, locul 1 mondial.

Şi Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-a calificat în turul al treilea, după ce a trecut de favorita 21, Diana Shnaider (Rusia), locul 20 WTA, scor 6-2, 7-6 (0), după 94 de minute.

În turul trei, Cîrstea va evolua cu sportiva cehă Linda Noskova, locul 14 mondial. Cîrstea și-a asigurat un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară este cap de serie numărul 14, victorioasă cu 6-3, 6-3 în confruntarea cu Jessica Bouzas Maneiro (Spania).

Cîrstea și Noskova (21 ani, 14 WTA) sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1, după ce jucătoarea cehă s-a im

„A fost un meci foarte greu azi. Ea e o jucătoare incredibilă, a trebuit să muncesc serios. Nu am făcut multe lucruri rele azi, însă ea a găsit multe lovituri excelente.

Sunt foarte fericită pentru susținerea din tribune de care am avut parte. Îmi place foarte mult aici, e unul din turneele noastre preferate. Mă simt ca acasă, e o atmosferă foarte relaxată”, a declarat Sorana imediat după partidă.

Cine transmite la TV Indian Wells 2026

Programul complet al turneului care a adus la start 96 de jucători, atât la feminin, cât și la masculin, este împărțit în șapte tururi, asemenea unui Grand Slam. Cei mai importanți jucători vor evolua direct în turul secund, iar meciurile de la Indian Wells se văd la TV în România pe programele Digi Sport (WTA) și Prima Sport (ATP).

Indian Wells 2026, WTA 1.000 și ATP Masters 1.000, dotat cu premii totale de peste 9,4 milioane de dolari, se desfășoară în perioada 4-15 martie 2026.

Recomandarea video

Mediafax
Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran - surse / Ce spune Casa Albă
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
TikTok te urmărește chiar dacă nu folosești aplicația. Iată cum poți evita asta
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Petroglife vechi de 8.000 de ani, descoperite într-un sat izolat din Venezuela
ACTUALITATE Valentin Stan: În Carta ONU sunt menționate măsurile prin care poate să fie oprit un agresor prin alte mijloace decât cele militare
09:00
Valentin Stan: În Carta ONU sunt menționate măsurile prin care poate să fie oprit un agresor prin alte mijloace decât cele militare
ANALIZĂ Cât de puternică este de fapt „armata populară” a Iranului. Forța nebănuită a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice: sute de mii de paramilitari care răspund la comanda unui singur om
09:00
Cât de puternică este de fapt „armata populară” a Iranului. Forța nebănuită a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice: sute de mii de paramilitari care răspund la comanda unui singur om
ECONOMIE Criză pe piața muncii din SUA. Economia SUA a pierdut 92.000 de locuri de muncă doar în februarie 2026. Șomajul a urcat la 4,4%
08:42
Criză pe piața muncii din SUA. Economia SUA a pierdut 92.000 de locuri de muncă doar în februarie 2026. Șomajul a urcat la 4,4%
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Iranul absoarbe toate resursele americane, iar Ucraina va fi dată uitării”
08:30
H.D. Hartmann: „Iranul absoarbe toate resursele americane, iar Ucraina va fi dată uitării”
TURISM Cum a reacționat o turistă din Pakistan când a vizitat sanctuarul cu 128 de urși de la Zărnești
08:29
Cum a reacționat o turistă din Pakistan când a vizitat sanctuarul cu 128 de urși de la Zărnești
RĂZBOI Admministrația Trump a aprobat urgent vânzarea de arme către Israel în valoare de 151.000.000 de dolari, în plin război cu Iranul
08:12
Admministrația Trump a aprobat urgent vânzarea de arme către Israel în valoare de 151.000.000 de dolari, în plin război cu Iranul

Cele mai noi

Trimite acest link pe