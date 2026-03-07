Momente bune pentru tenisul românesc la Indian Wells, cu două victorii românești la simplu feminin.

Jaqueline Cristian (35 WTA) şi Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-au calificat, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000.

Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian, victorii la Indian Wells! Cu cine vor juca în turul trei

Cristian a trecut în turul doi de australianca Maya Joint, locul 29 mondial şi cap de serie 29, scor 0-6, 6-2, 7-5. Meciul a durat două 139 minute.

În turul trei, Jaqueline Cristian o va întâlni pe belarusa Arina Sabalenka, locul 1 mondial.

Şi Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-a calificat în turul al treilea, după ce a trecut de favorita 21, Diana Shnaider (Rusia), locul 20 WTA, scor 6-2, 7-6 (0), după 94 de minute.

În turul trei, Cîrstea va evolua cu sportiva cehă Linda Noskova, locul 14 mondial. Cîrstea și-a asigurat un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară este cap de serie numărul 14, victorioasă cu 6-3, 6-3 în confruntarea cu Jessica Bouzas Maneiro (Spania).

Cîrstea și Noskova (21 ani, 14 WTA) sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1, după ce jucătoarea cehă s-a im

„A fost un meci foarte greu azi. Ea e o jucătoare incredibilă, a trebuit să muncesc serios. Nu am făcut multe lucruri rele azi, însă ea a găsit multe lovituri excelente.

Sunt foarte fericită pentru susținerea din tribune de care am avut parte. Îmi place foarte mult aici, e unul din turneele noastre preferate. Mă simt ca acasă, e o atmosferă foarte relaxată”, a declarat Sorana imediat după partidă.

Cine transmite la TV Indian Wells 2026

Programul complet al turneului care a adus la start 96 de jucători, atât la feminin, cât și la masculin, este împărțit în șapte tururi, asemenea unui Grand Slam. Cei mai importanți jucători vor evolua direct în turul secund, iar meciurile de la Indian Wells se văd la TV în România pe programele Digi Sport (WTA) și Prima Sport (ATP).

Indian Wells 2026, WTA 1.000 și ATP Masters 1.000, dotat cu premii totale de peste 9,4 milioane de dolari, se desfășoară în perioada 4-15 martie 2026.