Criză pe piața muncii din SUA. Economia SUA a pierdut 92.000 de locuri de muncă doar în februarie 2026. Șomajul a urcat la 4,4%

Piața muncii din Statele Unite a înregistrat o scădere abruptă în luna februarie 2026, cu 92.000 de locuri de muncă pierdute și o rată a șomajului în creștere la 4,4%.

Economia Statelor Unite a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie, potrivit datelor publicate vineri de Biroul pentru Statistică a Muncii (BLS), rezultatul fiind mult sub estimările analiștilor, care anticipau o creștere de aproximativ 50.000 de noi angajări. Raportul arată că numărul locurilor de muncă din afara agriculturii (nonfarm payrolls) a scăzut semnificativ, iar datele pentru luna ianuarie au fost revizuite în jos, la 126.000 de locuri de muncă, scrie CNN.

Aceasta este practic a treia lună din ultimele cinci în care economia americană înregistrează o scădere a numărului de locuri de muncă. O revizuire statistică a arătat că și în decembrie a existat un declin de 17.000 de posturi.

În același timp, rata șomajului a urcat la 4,4%, pe fondul scăderii ocupării în mai multe sectoare ale economiei. O măsură mai largă a șomajului, care include persoanele descurajate și pe cele care lucrează part-time din motive economice, a coborât însă la 7,9%, cu 0,2 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în ianuarie.

Ce sectoare ale muncii au pierdut cele mai multe posturi

Sectorul sănătății, unul dintre motoarele principale ale creșterii ocupării forței de muncă în ultimul an, a pierdut 28.000 de locuri de muncă. Scăderea a fost determinată în mare parte de o grevă la furnizorul de servicii medicale Kaiser Permanente, care a implicat peste 30.000 de angajați din Hawaii și California. Greva s-a încheiat între timp, însă a coincis cu perioada de colectare a datelor pentru raportul oficial.

În ciuda slăbiciunii pieței muncii, salariile au crescut peste așteptări. Câștigul mediu orar a urcat cu 0,4% față de luna precedentă și cu 3,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Speranțele că piața muncii se stabilizează ar putea fi premature”, a declarat Mary Daly, președinta Rezervei Federale din San Francisco, pentru CNBC.

Ea a avertizat că inflația rămâne peste ținta băncii centrale, iar creșterea recentă a prețurilor petrolului, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, reprezintă un risc suplimentar pentru economia americană.

Mai multe sectoare au raportat scăderi ale numărului de angajați. Domeniul serviciilor informatice a pierdut 11.000 de locuri de muncă, într-un context în care reducerile de personal legate de utilizarea inteligenței artificiale continuă de aproape un an.

Industria prelucrătoare a pierdut 12.000 de locuri de muncă, în pofida tarifelor comerciale introduse pentru a stimula revenirea producției în Statele Unite.

De asemenea, numărul angajaților guvernului federal a scăzut cu 10.000 în februarie. Potrivit datelor BLS, reducerile din sectorul public au dus la dispariția a aproximativ 330.000 de locuri de muncă, echivalentul a 11% din forța de muncă federală, din octombrie 2024 până în prezent.

Transporturile și depozitarea au pierdut 11.000 de locuri de muncă, iar sectorul construcțiilor a scăzut cu 11.000 de posturi, după o creștere puternică înregistrată în ianuarie.

Unde s-au înregistrat creșteri

Printre puținele domenii aflate pe creștere s-a numărat asistența socială, unde au fost create aproximativ 9.000 de noi locuri de muncă.

Datele indică și o creștere a șomajului pe termen lung. Durata medie a perioadei de șomaj a ajuns la 25,7 săptămâni, cel mai ridicat nivel înregistrat din decembrie 2021.

Economiștii spun că evoluția negativă reflectă o combinație de factori temporari. Thomas Simons, economist la Jefferies, a descris scăderea locurilor de muncă drept „o furtună perfectă de factori temporari”, inclusiv vremea severă și greva din sistemul medical.

Raportul privind piața muncii apare într-un context economic mixt. Inflația a încetinit în ultimele luni, însă creșterea prețurilor la combustibili, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu și de perturbările transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, a generat temeri privind o nouă accelerare a prețurilor.

După publicarea datelor, investitorii au început să anticipeze că Rezerva Federală ar putea reduce dobânzile în luna iulie, iar până la finalul anului ar putea avea loc două reduceri ale acestora, potrivit datelor din piața futures analizate de CME Group.

