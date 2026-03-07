Valentin Stan: Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, la cum aruncă cu bombe acum, ar fi aruncat și cu bombe nucleare

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a vorbit despre puterea nucleară a Iranului și ce pericol ar reprezenta la nivel mondial dacă aceștia ar dezvolta o armă nucleară. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a vorbit despre Tratatul de Neproliferare Nucleară, care a avut ca scop menținerea siguranței nucleare mondiale. Cu toate acestea, termenii acestui tratat ar fi încălcați de anumite părți prin încercarea Iranului de a intensifica îmbogățirea uraniului, având ca presupus scop crearea unei arme nucleare.

Toate țările care, în baza Tratatului de Neproliferare Nucleară, au dreptul să aibă arme nucleare, ăștia îmbogățesc uraniul. Deci cum merge la ei? Și ai scăpat de probleme, dragă iranianule. Nu. Ei vor să îmbogățească. Și au îmbogățit până la 60%. Dacă vor să le folosească în scopuri pașnice, de ce au îmbogățit uraniul până la 60%? Pentru că a venit Agenția Internațională pentru Energie Atomică și i-a găsit cu 400 de kilograme. Mai ții minte că îți spuneam eu că acele 400 de kilograme trebuie să le dea? Le pun în punguță și le dau americanilor să vadă că au scăpat de el. Americanii spun asta acum. Unde e uraniul îmbogățit? Unde e? Deci de ce îmbogățim?

De asemenea, profesorul Stan pune în discuție ipoteza conform căreia Iranul ar ajunge în posesia unei arme nucleare, sugerând că, date fiind evenimentele din această perioadă, nu ar fi garantat faptul că aceștia nu ar folosi arma mai mult decât în scop de amenințare.