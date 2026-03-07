Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, la cum aruncă cu bombe acum, ar fi aruncat și cu bombe nucleare

Valentin Stan: Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, la cum aruncă cu bombe acum, ar fi aruncat și cu bombe nucleare

Malina Maria Fulga
07 mart. 2026, 09:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, la cum aruncă cu bombe acum, ar fi aruncat și cu bombe nucleare

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a vorbit despre puterea nucleară a Iranului și ce pericol ar reprezenta la nivel mondial dacă aceștia ar dezvolta o armă nucleară. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a vorbit despre Tratatul de Neproliferare Nucleară, care a avut ca scop menținerea siguranței nucleare mondiale. Cu toate acestea, termenii acestui tratat ar fi încălcați de anumite părți prin încercarea Iranului de a intensifica îmbogățirea uraniului, având ca presupus scop crearea unei arme nucleare.

Toate țările care, în baza Tratatului de Neproliferare Nucleară, au dreptul să aibă arme nucleare, ăștia îmbogățesc uraniul. Deci cum merge la ei? Și ai scăpat de probleme, dragă iranianule. Nu. Ei vor să îmbogățească. Și au îmbogățit până la 60%. Dacă vor să le folosească în scopuri pașnice, de ce au îmbogățit uraniul până la 60%? Pentru că a venit Agenția Internațională pentru Energie Atomică și i-a găsit cu 400 de kilograme. Mai ții minte că îți spuneam eu că acele 400 de kilograme trebuie să le dea? Le pun în punguță și le dau americanilor să vadă că au scăpat de el. Americanii spun asta acum. Unde e uraniul îmbogățit? Unde e? Deci de ce îmbogățim?

De asemenea, profesorul Stan pune în discuție ipoteza conform căreia Iranul ar ajunge în posesia unei arme nucleare, sugerând că, date fiind evenimentele din această perioadă, nu ar fi garantat faptul că aceștia nu ar folosi arma mai mult decât în scop de amenințare.

O să vină așa: Dar Israelul n-are armă nucleară. Habar n-am dacă are. Evident că are. Unde a spus Israelul că îi șterge de pe hartă? A folosit până acum arma nucleară împotriva Iranului? Ce credeți, copii? Dacă Iranul ar avea arma nucleară, la cum a aruncat cu rachete în toate părțile, ar folosi-o acum? Tu ce crezi, că ar folosi-o?

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Liderii români au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Țoiu duce bomba nucleară în servietă”
10:30
Ion Cristoiu: „Liderii români au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Țoiu duce bomba nucleară în servietă”
ACTUALITATE Adrian Severin: „România ar trebui să intre în legătură cu administrația Trump pentru a găsi toate soluțiile posibile pentru a ajunge la pace”
10:00
Adrian Severin: „România ar trebui să intre în legătură cu administrația Trump pentru a găsi toate soluțiile posibile pentru a ajunge la pace”
ACTUALITATE Valentin Stan: În Carta ONU sunt menționate măsurile prin care poate să fie oprit un agresor prin alte mijloace decât cele militare
09:00
Valentin Stan: În Carta ONU sunt menționate măsurile prin care poate să fie oprit un agresor prin alte mijloace decât cele militare
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Iranul absoarbe toate resursele americane, iar Ucraina va fi dată uitării”
08:30
H.D. Hartmann: „Iranul absoarbe toate resursele americane, iar Ucraina va fi dată uitării”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Trump a confirmat că nu-i schimbă pe cei de la conducere. Ne-a anunțat că este prieten cu noua președintă a Venezuelei”
08:00
Ion Cristoiu: „Trump a confirmat că nu-i schimbă pe cei de la conducere. Ne-a anunțat că este prieten cu noua președintă a Venezuelei”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Liderii europeni au procedat conform scenariului virusului Covid. Au un interes să promoveze venirea iranienilor și așa pot să scape și de Zelenski”
07:30
Ion Cristoiu: „Liderii europeni au procedat conform scenariului virusului Covid. Au un interes să promoveze venirea iranienilor și așa pot să scape și de Zelenski”
Mediafax
Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran - surse / Ce spune Casa Albă
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
TikTok te urmărește chiar dacă nu folosești aplicația. Iată cum poți evita asta
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Un document arab din secolul al XVII-lea confirmă existența unui rege nubian semilegendar
ECONOMIE Inflația din Venezuela a explodat la 475% în 2025, cel mai ridicat nivel din lume, înainte de capturarea lui Maduro
10:48
Inflația din Venezuela a explodat la 475% în 2025, cel mai ridicat nivel din lume, înainte de capturarea lui Maduro
ACTUALITATE S-a stabilit lista finală cu candidații penru șefia FRF. Cu cine se va luptă Răzvan Burleanu
10:44
S-a stabilit lista finală cu candidații penru șefia FRF. Cu cine se va luptă Răzvan Burleanu
IMOBILIARE Cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026
10:35
Cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026
ANUNȚ Cancelarul Germaniei, mesaj pentru Israel, la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial: „Suntem de partea voastră”
10:12
Cancelarul Germaniei, mesaj pentru Israel, la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial: „Suntem de partea voastră”
ANALIZA de 10 Rusia, Europa și războiul din Iran. „Situație critică pentru interesele Moscovei” / După Assad și Maduro, „clubul autoritarilor” l-a pierdut și pe Khamenei
10:00
Rusia, Europa și războiul din Iran. „Situație critică pentru interesele Moscovei” / După Assad și Maduro, „clubul autoritarilor” l-a pierdut și pe Khamenei
CONTROVERSĂ „Duelul” filosofilor ieșeni: Jigniri de la disputa pentru ocuparea unei funcții academice. „Costul” împăcării: 1 leu și scuze publice
09:56
„Duelul” filosofilor ieșeni: Jigniri de la disputa pentru ocuparea unei funcții academice. „Costul” împăcării: 1 leu și scuze publice

Cele mai noi

Trimite acest link pe