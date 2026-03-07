Ianis Zicu ar putea fi demis de la Farul Constanța, după eșecul 0-1 cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în deplasare, în etapa 30 din Superliga.

Farul e pe locul 11, cu 37 de puncte, în timp ce Csikszereda e pe 12, cu 32 de puncte.

Ianis Zicu, demis de la Farul Constanța? „Este un moment important, foarte delicat”

După meci, Zicu a refuzat să vorbească despre o posibilă demisie, deși a ajuns la trei eșecuri la rând.

„Am pierdut un joc, eu nu văd mai departe de următorul joc. Doar acela contează, are o importanță maximă, capitală. Nu trebuie să ne uităm mai departe de următorul joc.

(Ce a cauzat această cădere pe final?) Încercăm să găsim soluții. Nu am găsit nici astăzi, e a treia înfrângere la rând. Nu am reușit. Este un moment important, foarte delicat.

(Importante absențele?) Nu mă leg de absențe, nu îmi doresc ca jucătorii să aibă astfel de alibiuri. Când ai un singur șut pe poartă, e greu.

(Dezamăgire mare la final pentru jucători) E mai puțin important. E important să realizăm, să facem mai mult la joc. Când nu ai încredere, e greu să faci lucruri bune. Trebuie să dăm cu toții mai mult.

(Rafael Munteanu apără penalty, mingi grele) Cred că jucătorii cu mai multă experiență, toți ceilalți, trebuie să fie înaintea lui Rafael. El are un talent uriaș, trebuie să se gândească la ce are de făcut. E important ca toată echipa să se gândească la ce are de făcut. Asta cred eu. Nu știu ce poate să apară până săptămâna viitoare”, a declarat Ianis Zicu, la interviul acordat imediat după meci.

Care sunt meciurile din etapa 30?

Vineri, 6 martie

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Farul Constanţa 1-0

Sâmbătă, 7 martie

Ora 14.30 FC Metaloglobus Bucureşti – UTA Arad

Ora 17.00 FC Botoşani – Petrolul Ploieşti

Ora 20.00 FCSB – Universitatea Cluj

Duminică, 8 martie

Ora 14.30 Oţelul Galaţi – FC Hermannstadt

Ora 17.00 FC Argeş – Unirea Slobozia

Ora 20.00 FC Rapid – Universitatea Craiova

Luni, 9 martie

Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – Dinamo Bucureşti