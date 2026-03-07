Valentin Stan: În Carta ONU sunt menționate măsurile prin care poate să fie oprit un agresor prin alte mijloace decât cele militare

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a detaliat ce prevede Carta ONU în cazul unui conflict armat. Profesorul a explicat diferența dintre dreptul la autoapărare și obligația statelor de a respecta deciziile Consiliului de Securitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul a explicat că, potrivit Cartei ONU, regula generală este interzicerea războiului, prevăzută la articolul 2. Excepția este articolul 51, care permite autoapărarea în cazul unui atac armat. Însă această derogare funcționează până în momentul în care intervine Consiliul de Securitate.
De pildă te atacă cineva, te aperi, raportezi la Consiliul de Securitate. După care Consiliul Securitate zice: bă, din momentul ăsta vă opriți amândoi. Tu te oprești, că așa a zis Consiliul de Securitate. Ăla nu se oprește, însă. Ce faci? Continui să te bați? Faci ce a zis Consiliul de Securitate. Când vorbește Consiliul de Securitate, tu execuți. Hotărârile Consiliului de Securitate sunt obligatorii pentru țările membre. Sigur, poți să continui să te aperi, dar atunci se cheamă că ai încălcat și tu Carta. Deci, articolul 2. Interzis războiul. Articolul 51. Derogare. Poți face război, dacă ești atacat. Și cu aceste precizări raportezi la Consiliul de Securitate și pe urmă respecți Consiliul de Securitate cu ce îți spune să faci.
În continuare, profesorul a prezentat articolul 41 din Carta ONU. Acesta stabilește măsurile ce pot fi luate fără utilizarea forței armate împotriva unui stat considerat agresor. Este vorba despre sancțiuni economice, întreruperea relațiilor comerciale sau diplomatice și alte restricții.
În Carta ONU, sub capitolul 7 din Cartă, sunt câteva articole, ăsta fiind cel mai semnificativ, în care ți se spune ce poate face Consiliul de Securitate, dacă ești un agresor dement, ca să te oprească. Asta e culminația în materie de ce poate să facă pașnic acest Consiliu de Securitate.