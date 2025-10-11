Orban îl acuză pe Klaus Iohannis pentru apariția pe scena politică a lui Călin Georgescu

Ludovic Orban, actualul consilier prezidențial, a lansat o serie de acuzații la adresa lui Klaus Iohannis. Acesta l-a criticat pe Iohannis, vorbind despre „cea mai proastă” decizie din mandatul fostului președinte. În plus, Ludovic Orban consideră că această hotărâre luată de Iohannis a deschis drumul ascensiunii lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut.

„A însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte”

„Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El în mod evident a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Am să vă spun simplu, cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie, când a adus PSD la putere.

În momentul respectiv, PSD şi cu PNL, acţionând practic ca două partide de stat, pentru că şi o parte din PNL a copiat modelul şi ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România. Au creat o stare că nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de şcoală sau inclusiv să îţi iei examen de titularizare ca profesor şi dacă vrei să te duci să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur şi simplu sufocat în România. Asta este adevărat”, a spus Ludovic Orban în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

„Oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât”

Fostul premier a vorbit și despre momentul în care Klaus Iohannis a decis să readucă PSD la guvernare, catalogându-l ca fiind unul „catastrofal.”

Orban a punctat că această decizie a dus la o pierdere de încredere în clasa politică și la crearea unei stări de nemulțumire în societate. În opinia sa, alianța PSD-PNL a blocat competiția reală și a limitat accesul oamenilor la șanse corecte în sistem.

„A fost o decizie catastrofală care a fost luată… după aceea, Iohannis în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, el a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile. Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare.

Oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD şi PNL au controlat tot: administraţia centrală, administraţia locală, companii de stat, tot ce mişcă în ţara asta. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor”, a mai afirmat Ludovic Orban.

Ludovic Orban, laude pentru Nicușor Dan

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, la Digi24, că Nicușor Dan are caracter și minte de președinte, afirmație făcută după ce fostul premier a fost întrebat cum răspunde celor care spun că Dan „nu are față de președinte”.

„Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşeninte”, a afirmat Ludovic Orban, sâmbătă, la Digi 24. „Şi are, cu siguranţă, dragostea de ţară pe care trebuie să o aibă un preşedinte”, a adăugat fostul premier, când a fost invitat să comenteze afirmațiile celor care spun că Nicușor Dan „nu are față de președinte”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: