Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, la Digi24, că Nicușor Dan are caracter și minte de președinte, afirmație făcută după ce fostul premier a fost întrebat cum răspunde celor care spun că Dan „nu are față de președinte”.

„Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşeninte”, a afirmat Ludovic Orban, sâmbătă, la Digi 24. „Şi are, cu siguranţă, dragostea de ţară pe care trebuie să o aibă un preşedinte”, a adăugat fostul premier, când a fost invitat să comenteze afirmațiile celor care spun că Nicușor Dan „nu are față de președinte”.

Orban dă vina pe „ritmul de adaptare” în lentoarea lui Nicușor Dan

Chestionat, la Digi 24, despre deja proverbiala „lentoare” a președintelui țării, Ludovic Orban a spus că și atunci când a fost ales primar al Capitalei foarte multă lume l-a criticat. Însă, arată fostul premier, Nicușor Dan a explicat „că a avut nevoie de un tip de adaptare, până să înțeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra ceea ce există în Primăria Capitalei”.

