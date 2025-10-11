Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, la Digi24, că Nicușor Dan are caracter și minte de președinte, afirmație făcută după ce fostul premier a fost întrebat cum răspunde celor care spun că Dan „nu are față de președinte”.
„Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşeninte”, a afirmat Ludovic Orban, sâmbătă, la Digi 24. „Şi are, cu siguranţă, dragostea de ţară pe care trebuie să o aibă un preşedinte”, a adăugat fostul premier, când a fost invitat să comenteze afirmațiile celor care spun că Nicușor Dan „nu are față de președinte”.
Chestionat, la Digi 24, despre deja proverbiala „lentoare” a președintelui țării, Ludovic Orban a spus că și atunci când a fost ales primar al Capitalei foarte multă lume l-a criticat. Însă, arată fostul premier, Nicușor Dan a explicat „că a avut nevoie de un tip de adaptare, până să înțeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra ceea ce există în Primăria Capitalei”.
Foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX
