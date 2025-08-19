Industria construcțiilor se află în pragul unei transformări majore, odată cu lansarea primului ciment cu zero emisii nete de dioxid de carbon. Dezvoltat de Heidelberg Materials și produs în Norvegia, acest ciment ar putea schimba regulile jocului, într-un sector responsabil pentru aproximativ 7% din emisiile globale de CO₂.

O industrie cu impact semnificativ asupra climei

Se estimează că, în următorii 40 de ani, omenirea va construi lunar un echivalent al orașului New York. În acest context, cererea globală de beton și, implicit, ciment, este așteptată să se majoreze cu peste 33%, până în 2050. Această expansiune pune o presiune enormă asupra mediului, iar găsirea unor alternative sustenabile devine o urgență.

Inovație industrială la scară reală

În orașul Brevik din Norvegia, Heidelberg Materials a pus în funcțiune prima instalație industrială completă de captare și stocare a carbonului (CCS) dintr-o fabrică de ciment. Aici este produs evoZero®, primul ciment din lume certificat cu zero emisii nete de CO₂.

Instalația CCS captează anual aproximativ 400.000 de tone de dioxid de carbon, adică aproape jumătate dintre emisiile generate de fabrica din Brevik. Carbonul captat la Brevik va fi lichefiat și transportat pe mare și injectat în situl de stocare permanentă, sub Marea Nordului, printr-o colaborare cu proiectul norvegian Northern Lights.

Aceste procese sunt verificate de terți independenți, iar guvernul norvegian contribuie financiar prin inițiativa Longship, una dintre cele mai ambițioase din lume în domeniul stocării carbonului.

Trasabilitate digitală prin blockchain

Pentru a garanta că emisiile captate sunt reale și nu raportate de mai multe ori, evoZero® folosește o platformă bazată pe tehnologii de tip blockchain. Fiecare tonă de CO₂ captată este înregistrată digital, alocată unui lot de ciment și certificată oficial. Astfel, clienții, fie dezvoltatori imobiliari, fie autorități, primesc dovezi clare ale impactului redus asupra mediului.

De ce contează această lansare?

Noul ciment nu este doar o inovație industrială, ci și o soluție concretă pentru atingerea obiectivelor climatice pentru care companiile și țările răspund în fața instituțiilor oficiale. Printre beneficiile sale se numără:

Reducerea amprentei de carbon a clădirilor și infrastructurii;

Respectarea reglementărilor de mediu și criteriilor de achiziții publice sustenabile;

Obținerea certificărilor pentru clădiri verzi și sustenabile;

Contribuția la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030, conform inițiativei internaționale Science Based Targets (SBTi)

Reacția pieței și perspectivele pe termen lung

Cererea pentru acest nou tip de ciment este deja uriașă: întreaga producție planificată pentru anul 2025 a fost rezervată din timp. Compania estimează că va putea produce până la 800.000 de tone anual în Norvegia și intenționează să extindă această tehnologie și în alte țări.

Pe termen lung, Heidelberg Materials își propune să reducă cu 95% emisiile directe și indirecte ale operațiunilor sale până în 2050. Până în 2030, obiectivul este de a salva cumulativ 10 milioane de tone de emisii CO₂, prin captarea carbonului, utilizarea materiilor prime alternative și optimizarea proceselor de producție.

Lansarea evoZero® marchează un moment-cheie pentru un sector greu de decarbonizat, dar esențial pentru dezvoltarea umană. Într-o lume în care se va construi tot mai mult și mai rapid, soluțiile precum cimentul cu zero emisii nete sau cu emisii reduse de carbon pot juca un rol major în lupta împotriva schimbărilor climatice, fără a face rabat de la calitate sau progres