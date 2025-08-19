Prima pagină » Actualitate » (P) Primul ciment din lume cu zero emisii nete de dioxid de carbon, datorită tehnologiei de captare. Ce înseamnă pentru viitorul construcțiilor

(P) Primul ciment din lume cu zero emisii nete de dioxid de carbon, datorită tehnologiei de captare. Ce înseamnă pentru viitorul construcțiilor

19 aug. 2025, 16:09, Actualitate
(P) Primul ciment din lume cu zero emisii nete de dioxid de carbon, datorită tehnologiei de captare. Ce înseamnă pentru viitorul construcțiilor

Industria construcțiilor se află în pragul unei transformări majore, odată cu lansarea primului ciment cu zero emisii nete de dioxid de carbon. Dezvoltat de Heidelberg Materials și produs în Norvegia, acest ciment ar putea schimba regulile jocului, într-un sector responsabil pentru aproximativ 7% din emisiile globale de CO₂.

O industrie cu impact semnificativ asupra climei

Se estimează că, în următorii 40 de ani, omenirea va construi lunar un echivalent al orașului New York. În acest context, cererea globală de beton și, implicit, ciment, este așteptată să se majoreze cu peste 33%, până în 2050. Această expansiune pune o presiune enormă asupra mediului, iar găsirea unor alternative sustenabile devine o urgență.

Inovație industrială la scară reală

În orașul Brevik din Norvegia, Heidelberg Materials a pus în funcțiune prima instalație industrială completă de captare și stocare a carbonului (CCS) dintr-o fabrică de ciment. Aici este produs evoZero®, primul ciment din lume certificat cu zero emisii nete de CO₂.

Instalația CCS captează anual aproximativ 400.000 de tone de dioxid de carbon, adică aproape jumătate dintre emisiile generate de fabrica din Brevik. Carbonul captat la Brevik va fi lichefiat și transportat pe mare și injectat în situl de stocare permanentă, sub Marea Nordului, printr-o colaborare cu proiectul norvegian Northern Lights.

Aceste procese sunt verificate de terți independenți, iar guvernul norvegian contribuie financiar prin inițiativa Longship, una dintre cele mai ambițioase din lume în domeniul stocării carbonului.

Trasabilitate digitală prin blockchain

Pentru a garanta că emisiile captate sunt reale și nu raportate de mai multe ori, evoZero® folosește o platformă bazată pe tehnologii de tip blockchain. Fiecare tonă de CO₂ captată este înregistrată digital, alocată unui lot de ciment și certificată oficial. Astfel, clienții, fie dezvoltatori imobiliari, fie autorități, primesc dovezi clare ale impactului redus asupra mediului.

De ce contează această lansare?

Noul ciment nu este doar o inovație industrială, ci și o soluție concretă pentru atingerea obiectivelor climatice pentru care companiile și țările răspund în fața instituțiilor oficiale. Printre beneficiile sale se numără:

  • Reducerea amprentei de carbon a clădirilor și infrastructurii;
  • Respectarea reglementărilor de mediu și criteriilor de achiziții publice sustenabile;
  • Obținerea certificărilor pentru clădiri verzi și sustenabile;
  • Contribuția la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030, conform inițiativei internaționale Science Based Targets (SBTi)

Reacția pieței și perspectivele pe termen lung

Cererea pentru acest nou tip de ciment este deja uriașă: întreaga producție planificată pentru anul 2025 a fost rezervată din timp. Compania estimează că va putea produce până la 800.000 de tone anual în Norvegia și intenționează să extindă această tehnologie și în alte țări.

Pe termen lung, Heidelberg Materials își propune să reducă cu 95% emisiile directe și indirecte ale operațiunilor sale până în 2050. Până în 2030, obiectivul este de a salva cumulativ 10 milioane de tone de emisii CO₂, prin captarea carbonului, utilizarea materiilor prime alternative și optimizarea proceselor de producție.

Lansarea evoZero® marchează un moment-cheie pentru un sector greu de decarbonizat, dar esențial pentru dezvoltarea umană. Într-o lume în care se va construi tot mai mult și mai rapid, soluțiile precum cimentul cu zero emisii nete sau cu emisii reduse de carbon pot juca un rol major în lupta împotriva schimbărilor climatice, fără a face rabat de la calitate sau progres

Citește și

POLITICĂ Ministrul Muncii anunță modificarea criteriilor de EVALUARE pentru încadrarea în grad de handicap: „În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate”
17:08
Ministrul Muncii anunță modificarea criteriilor de EVALUARE pentru încadrarea în grad de handicap: „În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate”
POLITICĂ Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susțină PACHETUL 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului / Este foarte important să revină la masă PSD
17:06
Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susțină PACHETUL 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului / Este foarte important să revină la masă PSD
ACTUALITATE Incident grav într-un tren CFR: Un geam spart s-a prăbușit peste călători
16:57
Incident grav într-un tren CFR: Un geam spart s-a prăbușit peste călători
ACTUALITATE Donald Trump: „Am simțit „căldură” între mine și PUTIN la summitul din Alaska”
16:33
Donald Trump: „Am simțit „căldură” între mine și PUTIN la summitul din Alaska”
EMISIUNI Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Setez obiective intermediare pentru a putea măsura progresul pe parcurs”
16:26
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Setez obiective intermediare pentru a putea măsura progresul pe parcurs”
POLITICĂ Programul „RABLA” va fi lansat în consultare publică la sfârșitul săptămânii. Vouchere mai mici și fonduri de 200 de milioane de lei
16:20
Programul „RABLA” va fi lansat în consultare publică la sfârșitul săptămânii. Vouchere mai mici și fonduri de 200 de milioane de lei
Mediafax
Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Cod roșu de ploi în județele Gorj și Mehedinți. Mai multe mașini au fost blocate de puhoaiele de apă
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
Drumul Vitoriei Lipan, în imagini spectaculoase. Imagini cum n-ați mai văzut
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
„Zona zero”: Mișcarea aproape imperceptibilă cu beneficii pentru sănătate
EXTERNE Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
17:00
Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
NEWS ALERT VIDEO | Trump declară că Statele Unite NU intenționează să detașeze militari în Ucraina /„Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe”
16:35
VIDEO | Trump declară că Statele Unite NU intenționează să detașeze militari în Ucraina /„Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe”
EXTERNE Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”
16:27
Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”
EXTERNE Friedrich Merz spune că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-ar putea ÎNTÂLNI peste două săptămâni
16:09
Friedrich Merz spune că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-ar putea ÎNTÂLNI peste două săptămâni
POLITICĂ Nouă Ordonanță emisă de Guvern sufocă proiectele din PNRR. Ce se întâmplă cu „Anghel Saligny”
15:57
Nouă Ordonanță emisă de Guvern sufocă proiectele din PNRR. Ce se întâmplă cu „Anghel Saligny”
ACTUALITATE Gara de Nord, în vizorul lui Ciprian Șerban. Ce planuri de MODERNIZARE propune ministrul Transporturilor
15:45
Gara de Nord, în vizorul lui Ciprian Șerban. Ce planuri de MODERNIZARE propune ministrul Transporturilor