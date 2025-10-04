Prima pagină » Actualitate » Pană de curent în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au energie electrică de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați

Pană de curent în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au energie electrică de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați

04 oct. 2025, 11:52, Actualitate
Stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera se confruntă cu pene de curent electric, iar asta din cauza căderilor masive de zăpadă.

Astfel, zăpada a rupt copaci și i-a doborât peste cablurile electrice, provocând ample defecțiuni în rețea.

Echipele de intervenții acționează pe toată zona pentru remedierea problemelor. În cursul zilei, alimentarea cu energie electrică se va relua treptat.

Situația a fost cauzată de căderile abundente de zăpadă, care au afectat infrastructura electrică. Echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea. Este o cauză naturală”, a transmis primarul Marian Pântea, la Antena 3.

Drumarii din zona montană au avut și ei o noapte intense, intervenind neîntrerupt pe DN73, între Moieciu și Fundata, acolo unde stratul de zăpadă a fost consistent. Mulți șoferi au fost luați prin surprinderee de condițiile meteorologice, nefiind pregătiți pentru circulația în condiții de iarnă.

De asemenea, autoritățile susțin că ninsorile ar putea să revină și în zilele următoare, recomandând evitarea deplasărilor neesențiale. Cei care trebuie să călătorească sunt sfătuiți să circule cu prudență maximă, dat fiind riscul de polei, vizibilitatea redusă și drumurile alunecoase, ce pot să provoace accidente sau blocaje.

sursa foto: DRDP Brașov

Ministrul Energiei recunoaște: plătim cel mai scump curent din Europa. Și vindem cel mai ieftin. Megawatt-ul ne costă 2500 de lei și îl dăm Ucrainei cu 1 leu

De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie, dacă depozitele de GAZE sunt pline?

