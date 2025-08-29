Patrick André de Hillerin: „Domnul Radu Miruță habar nu are ce este cifra de afaceri și ce este profitul”

Patrick André de Hillerin a spus într-o postare pe Facebook că ministrul USR al Econimiei, Radu Miruță, nu știe ce este aceea cifră de afaceri și ce anume este profitul. „Dacă ministrul Economiei din România nu stăpânește noțiuni de bază precum cifră de afaceri sau profit, on est foutu!”, spune acesta, care citează o declarație de presă a lui Radu Miruță, despre fabrica de pulberi de la Făgăraș.

„Ministrul USR al Economiei, domnul Radu Miruță, care practică mai degrabă un soi de jurnalism cetățenesc prost documentat decât guvernare, habar nu are ce este aceea cifră de afaceri și ce este profitul.

Într-o recentă declarație de presă, domnul Miruță spune că pe lângă fabrica de pulberi de la Făgăraș activează o firmă căpușă care cumpără acidul azotic îmbunătățit cu 70 de euro tona și îl vinde cu 200 de euro tona.

Și mai spune domnul Miruță:

„La Făgăraș, la fabrica de pulberi, se vinde acid azotic îmbunătățit, cu 70 de euro tona. Un proces pentru care fabrica plătește 200 de euro să-l producă. Și asta se întâmplă prin intermediul unei companii cu un singur angajat, a cărei cifră totală de afaceri este identică cu diferența de la ’70 la 200, înmulțită cu numărul de tone vândute”.

Ei, bine, avem dovada că domnul Miruță nu prea stăpânește termenii folosiți în economie. Cifra de afaceri nu este diferența dintre veniturile obținute din vânzarea cu 200 de euro/tonă a acidului azotic și achiziționarea cu 70 de euro/tonă a acestuia de la fabrica de pulberi. Cifra de afaceri a unei firme este cifra de afaceri este totalul veniturilor realizate de o firma in urma activității desfășurate. Dacă o firmă nu face decât să cumpere și să vândă acid azotic, cifra sa de afaceri va fi reprezentată de totalul veniturilor obținute din respectivele vânzări (fără TVA).

Diferența dintre venituri și cheltuieli se numește profit, nu cifră de afaceri.

Dacă ministrul Economiei din România nu stăpânește noțiuni de bază precum cifră de afaceri sau profit, on est foutu!”, a afirmat, pe Facebook, Patrick André de Hillerin.