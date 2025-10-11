Patrick André de Hillerin, după ce poliția a confiscat 1 miliard de euro de jucărie: „Urmează să se confiște un transport cu arme de jucărie”

Jurnalistul Patrick André de Hillerin scrie că Poliția Română urmează să confiște un transport cu arme de jucărie, după ce a confiscat bani care erau de fapt recuzită pentru filme.

„Brava, viteaza și vigilenta Poliție Română a confiscat 1 miliard de euro de jucărie, bani de recuzită, bancnote care se vând în magazinele de glumițe pentru petrecerea burlacilor.

Nu pentru că era ceva greșit cu banii ăia, ci pentru că ei au zis că sunt bani falși. Așa s-au și lăudat: „cea mai mare captură de bani falși”. Nu, nene. Bani de jucărie, tipăriți în conformitate cu prevederile legale din UE, SUA și de oriunde din lume, bani pe care și scrie că-s de jucărie”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Patrick André de Hillerin (PAH), urmează ca poliția „să confiște și un transport de arme de jucărie și să se laude că au pus cu botul pe labe o rețea de traficanți de arme”.

„Suntem în țara în care președintele însuși le prezintă altor șefi de state o compunere scrisă de procurori”

„Bine, în țara în care președintele însuși le prezintă altor șefi de state o compunere scrisă de procurori în care se justifică anularea alegerilor de pe 6 decembrie prin faptul că după 6 decembrie s-au activat niște conturi de TT care îndemnau la revoluție, banii de jucărie confiscați de brava, viteaza și vigilenta Poliție Română ar trebui folosiți pentru a-i plăti pe judecătorii CCR care au dat lovitura de stat constituțională, pentru a-i plăti pe vigilenții angajați ai SRI și SIE și pentru salariul lui Bolojan. Bani de recuzită pentru cei mai importanți figuranți ai țării”, mai scrie jurnalistul.

Pachetele cu bani „contrafăcuți” confiscați vineri de Poliția Română și Autoritatea Vamală, în Portul Constanța Sud, a căror valoare înscrisă pe bancnote se apropia de un miliard euro, sunt de fapt recuzită de film. Bancnotele despre care Poliția afirmă că sunt „contrafăcute” sunt inscripționate cu mesajul „Prop Copy” (copie pentru recuzită – trad.), iar pe „bancnotele” de 100 euro apare pe lateral scris „doar pentru producții cinematografice – copie”.