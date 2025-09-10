Prima pagină » Actualitate » Patronatele din hoteluri și restaurante, speriate de zvonurile că TVA ar urma să crească la 21% pentru această industrie. Avertismentul acestora

10 sept. 2025, 20:04, Actualitate
Patronatele din hoteluri și restaurante se sperie cumplit de zvonurile că TVA ar urma să crească la 21% pentru această industrie. Majorarea era prevăzută în varianta inițială a primului pachet fiscal, însă a fost eliminată după negocierile politice, dat fiindcă industria are un lobby puternic în PSD. Patronatele spun că vor pierde cu totul lupta cu destinațiile externe și vor transfera costul către clienți. Ar fi o lovitură puternică, pentru că aceste servicii deja au cunoscut scumpiri exagerate și cu toții avem experiențe personale cu destinații externe importante, unde masa la restaurant este mai ieftină decât în marile orașe sau în stațiunile din România.

Reprezentanții din domeniu, cum ar fi Federația Patronatelor din Industria Ospitalității sau Asociația Națională a Agențiilor de Turism se plâng că acesta ar fi ca un ultim cui în coșciugul multor companii. Deja industria suporta câteva lovituri în acest an, cum ar fi majorarea cu două puncte procentuale a TVA și înjumătățirea tichetelor de vacanță pentru bugetari. Planurile guvernului ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei și ar penaliza direct populația. Patronatele avertizează că o nouă majorare a fiscalității ar pune România în dezavantaj direct pe piața europeană.

Deja este mai ieftin pentru români să plece în city-break-uri decât să facă vacanțe scurte în țară, iar călătoriile externe înseamnă circa 10 miliarde de euro pe an. Aceste avertismente venite chiar din interior arată, totuși, că industria ospitalității are deja o problemă de competitivitate. Deja turismul intern dă semne de oboseală. Anul trecut s-a depășit nivelul prepandemic, însă în primele șapte luni din acest an, s-a produs o scădere de circa 4%. Industria de profil nu a reușit să recupereze turiștii străini pierduți.

Sunt mai puțini vizitatori decât înainte de pandemie și se observă o stagnare. Conform ultimelor date disponibile din 2023, cifra de afaceri din domeniu s-a apropiat de 10 miliarde de euro. Comparativ cu 2019, s-a înregistrat o creștere nominală de 85%, deci aproape o dublare. A fost efectul majorării costurilor, mai ales într-o industrie extrem de sensibilă la costurile cu forța de muncă, pe fondul unui deficit de angajați și majorării salariului minim pe economie. Însă a fost și răspuns la o explozie a cererii, pe măsură ce veniturile românilor au urcat. Au fost costuri, dar au fost și marje de profit în urcare.

Sunt patroni care se plâng de scăderea traficului și a cifrelor de vânzări, pe măsură ce consumatorii devin prudenți și reduc bugetele pentru cheltuieli neesențiale. Și în această industrie se poate produce un reflux, după ani foarte buni de dezvoltare, iar noul context necesită adaptare. Horeca a avut o perioadă extrem de bună în care a beneficiat de facilități fiscale și subvenții mascate, de la buget. Pe final de 2018, s-a introdus TVA de 5% la cazare și masă. Reducerea fiscalității nu s-a văzut evident într-o reducere a prețurilor. Din contra, se produceau creșteri pe fondul cererii. În 2017 au fost introduse voucherele de vacanță pentru bugetari, care au majorat rapid cererea de cazare și au dus la creșteri de tarife suportate de toți turiștii, potrivit Știrile Digi24. 

