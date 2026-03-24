Pe ce date se nasc cei mai inteligenți oameni, potrivit numerologiei

Te-ai gândit vreodată în ce măsură ar putea influența numerologia viața de zi cu zi? Atât numerologia, cât și astrologia susțin că inteligența, sau cel puțin anumite tipuri de percepție și capacitate mentală, pot fi, de asemenea, legate de ziua exactă a nașterii.

De multe ori a fost adusă în discuție relația dintre nașterea unui copil și data când ajunge pe lume, în sens numerologic. Se crede că cei care sunt născuți în primele luni ale anului tind să fie mai „strălucitori” sau chiar mai inteligenți decât cei născuți mai târziu în an. Cea mai comună explicație s-a bazat pe o chestiune de maturizare, notează Larazon.es.

Atât numerologia, cât și astrologia susțin că inteligența, sau cel puțin anumite tipuri de percepție și capacitate mentală, pot fi, de asemenea, legate de ziua exactă a nașterii.

Pe ce date se nasc cei mai inteligenți oameni?

Repetarea datelor este o pură coincidență sau un model? Potrivit astrologiei și numerologiei, anumite zile din calendar apar frecvent atunci când se discută despre intuiție, claritate mentală sau abilități analitice. De reținut faptul că, pe de altă parte, ele nu sunt formule științifice, ci mai degrabă un limbaj simbolic care încearcă să explice tipare de comportament. Având în vedere aceste detalii, ziua nașterii acționează ca un fel de „semnătură” care reflectă modul în care o persoană gândește, comunică sau ia decizii, mai ales în perioadele de presiune, scrie sursa citată.

Cele 4 date asociate celor care au un grad ridicat de inteligență

Persoanele născute pe data de 3 au, de obicei, o minte analitică și sunt curioase. Sunt adesea cunoscute pentru capacitatea lor de a conecta ideile între ele. Acestea sunt asociate cu o energie expansivă legată de Jupiter, care se traduce printr-o ușurință în învățarea și analizarea situațiilor dintr-o perspectivă largă, scrie Larazon.es.

Persoanele născute pe data de 14 au abilități de comunicare. De obicei, numărul 14 este asociat cu agilitatea mentală și capacitatea de a înțelege nuanțele.

Persoanele născute pe data de 25 sunt sensibile și intuitive.

Persoanele născute pe data de 26 sunt asociate cu structura și disciplina. Acești oameni se remarcă prin capacitatea lor de a anticipa problemele și de a lua decizii cu o viziune pe termen lung.

Însă, ce spune Harvard despre această relație între data nașterii și inteligență? Dincolo de aceste teorii, știința a încercat să răspundă la această întrebare. Un studiu al Universității Harvard indică concluzii surprinzătoare care, în parte, contrazic credința populară în numerologie și astrologie. Potrivit acestor date, bebelușii născuți în ultimele luni ale anului, în special între octombrie și decembrie, pot avea avantaje în inteligență și creativitate.

Autorul recomandă:

