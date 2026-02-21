La ce boli ai putea fi predispus în funcție de luna nașterii. Mare atenție, cei născuți în ianuarie și februarie

Iată la ce boli ai putea fi predispus, în funcție de luna nașterii. Se pare că, cei născuți în ianuarie și februarie pot avea riscuri majore, scrie CSID, care citează ScienceAlert.

Astfel, experții atrag însă atenția că acest risc asociat lunii de naștere este relativ minor în comparație cu alți factori de sănătate, iar concluziile trebuie interpretate cu precauție.

Diverse surse care sintetizează datele studiilor sugerează că anumite luni pot fi asociate cu un risc mai ridicat pentru anumite categorii de boli. Informațiile nu sunt însă definitive, dar oferă o perspectivă interesantă asupra potențialelor corelații:

Ianuarie – tendință spre afecțiuni cardiace sau hipertensiune arterială.

Februarie – risc mai pronunțat pentru boli pulmonare sau respiratorii severe.

Martie – o predispoziție la boli de inimă sau circulatorii.

Aprilie – o asociere cu afecțiuni respiratorii (de exemplu bronșită sau astm).

Mai și August – aceste luni sunt considerate un risc relativ scăzut pentru dezvoltarea bolilor la vârstă adultă în unele analize.

Iunie – o posibilă legătură cu boli autoimune sau metabolice.

Iulie – unele studii sugerează o asociere cu afecțiuni dermatologice.

Septembrie – un risc crescut pentru boli digestive sau de stomac.

Octombrie – este corelat cu o gamă mai mare de afecțiuni neurologice în unele statistici.

Noiembrie – comparativ cu altele, poate fi o lună cu risc mai scăzut în unele analize.

Decembrie – o predispoziție spre boli ale oaselor și articulațiilor.