Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei

În luna septembrie, pensionarii și românii vulnerabili vor primi vouchere de alimente. Însă suma este mai mica ca anul trecut, având în vedere situația economică.

Pensionarii vor primii bani pe cardurile sociale în această toamnă. Suma va fi achitată în două tranșe a câte 125 de lei, după ce criza a diminuat substantial ajutorul dat de stat pentru a combate inflația și faptul că nu s-a făcut indexarea din ianuarie.

Astfel, cardurile sociale pentru pensionari vor fi alimentate cu două tranșe până la finele anului 2025, oferind un sprijin vital pentru cei cu venituri reduse.

Prima tranșă de 125 de lei va fi virată în luna septembrie, apoi, cea de-a doua tranșă, tot de 125 de lei, în luna decembrie. Această măsură face parte din programul „Sprijin pentru România”.

Conform datelor oficiale din 2024, peste 2,4 milioane de români, chiar și pensionari cu venituri sub sau egale cu suma de 2.200 de lei net pe lună, beneficiau de acest ajutor.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțar că criteriile de eligibilitate rămân neschimbare față de anul trecut. Astfel, beneficiarii trebuie să aibă venituri lunare propria mai mici sau egale cu 2.000 de lei, pentru a se putea încadra la acest ajutor financiar.

Ce români primesc ajutor prin programul „ Sprijin pentru Rom ânia ” în 2025 și condițiile de eligibilitate , potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene :

Pensionarii din sistemul public de pensii , inclusiv cei cu pensii anticipate sau de invaliditate , cu venit lunar net maxim de 2.210 lei.

Persoanele cu dizabilități ( copii și adulți ) cu handicap grav , accentuat sau mediu , cu venit lunar net maxim de 2.210 lei.

Familiile cu cel puțin doi copii , dacă venitul lunar pe membru de familie nu depășește 675 lei.

Familiile și persoanele singure care beneficiază de ajutor de incluziune , conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune .

Persoanele fără adăpost , potrivit legislației în vigoare .

Persoanele și familiile care beneficiază de asistență socială sau ajutor social conform Legii nr. 416/2001.

Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei conform Legii nr. 277/2010.

Persoanele și familiile aflate temporar în situa ții critice de viață , identificate prin anchete sociale .

De asemenea, Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a susținut că s-au găsit soluții pentru acoperirea celor două tranșe restante. De precizat este că, întârzierea în alimentarea cardurilor a fost cauzată de epuizarea prematură a fondurilor europene alocate pentru acest program în bugetul 2021-2027.

Mai precizăm și faptul că, cardurile sociale pot fi folosite pentru achiziționarea de alimente și mese calde de la comercianții parteneri. Gama de produse include:

ulei

făină

zahăr

cafea

conserve

apă

legume

carne

br ânzeturi

pâine

alte alimente de baz ă

