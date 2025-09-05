Prima pagină » Actualitate » Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025

Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025

05 sept. 2025, 08:26, Actualitate
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025

Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Cetățenii trebuie să trimită un anumit document, până la data de 18 septembrie 2025, pentru a nu pierde suma anterior menționată.

Copiii care au pierdut un părinte au posibilitatea să primească o pensie de urmaș. Acest tip de pensie se calculează în funcție de numărul de frați. Exemplu: dacă există un singur urmaș, atunci acesta primește un cuantum de 50% din pensia părintelui decedat. Însă, pentru a intra în posesia banilor, trebuie să fie întocmit un dosar cu actele necesare.

Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari

Plata pensiei de urmaș se va suspenda, în condițiile în care adeverința de studii aferente anului școlar/universitar 2025-2026 nu este depusă până la termenul limită, așa cum precizează Casa de Pensii. În România, pensia medie se situează la 2.740 de lei. În condițiile în care respectivul document nu este depus până la data limită, un copil poate pierde 1.370 de lei lunar.

„Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, copiii au dreptul la pensie de urmaș dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Copiii cu vârsta de peste 16 ani, precum și studenții care beneficiază de pensie de urmaș, au obligația de a prezenta, în termen de 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar/universitar, adeverința în original care atestă continuarea studiilor în anul școlar/universitar 2025-2026”, anunță Casa de Pensii Sălaj, pe Facebook.

În funcție de statutul deținut (elev sau student), avem următoarele date:

  • Adeverința școlară poate fi depusă în original în perioada 8 – 18 septembrie 2025, în cazul elevilor în vârstă de peste 16 ani.
  • Adeverința poate fi depusă în perioada 1 – 10 octombrie 2025, în cazul studenților.
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025

Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025

Statul român acordă pensie de urmaș soțului supraviețuitor și copiilor.

„Condiții de acordare. Copiii au dreptul la pensia de urmaș:

  • Până la vârsta de 16 ani;
  • Până la împlinirea vârstei de 26 de ani (fără a depăşi această vârstă) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;
  • Pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă invaliditatea, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile de mai sus”, transmite CNPP.

Autorul recomandă:

Top 10 PENSII din România, toate depășesc 10.000€/lunar. Cea mai mare pensie, redusă cu aproape 2.000 de € după noua taxă pe sănătate

Singura categorie de pensionari români care NU trebuie să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate

Citește și

POLITICĂ Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Trei persoane, restante cu 337 de milioane de lei
08:31
Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Trei persoane, restante cu 337 de milioane de lei
SĂNĂTATE Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul
07:52
Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul
ACTUALITATE Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
07:52
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
ACTUALITATE 5 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Keaton împlinește 74 de ani/ Se sting Ivan Patzaichin și Ion Caramitru
07:15
5 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Keaton împlinește 74 de ani/ Se sting Ivan Patzaichin și Ion Caramitru
VIDEO EXCLUSIV Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control”
07:00
Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control”
Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Horoscop 5 septembrie. Unele zodii descoperă echilibrul prin detalii, în timp ce altele învață lecții importante
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Kate Middleton, schimbare uluitoare de look! Cum a apărut Prințesa de Wales la cea mai recentă vizită regală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Armata digitală a Kremlinului l-a ajutat pe Călin Georgescu. A apărut dovada trădării de necontestat
Evz.ro
Schimbări neașteptate la eliberarea cărții electronice de identitate. Cum vor fi afectați românii
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Hotărâre de Guvern: România va primi 300 de refugiați africani