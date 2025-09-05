Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025

Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Cetățenii trebuie să trimită un anumit document, până la data de 18 septembrie 2025, pentru a nu pierde suma anterior menționată.

Copiii care au pierdut un părinte au posibilitatea să primească o pensie de urmaș. Acest tip de pensie se calculează în funcție de numărul de frați. Exemplu: dacă există un singur urmaș, atunci acesta primește un cuantum de 50% din pensia părintelui decedat. Însă, pentru a intra în posesia banilor, trebuie să fie întocmit un dosar cu actele necesare.

Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari

Plata pensiei de urmaș se va suspenda, în condițiile în care adeverința de studii aferente anului școlar/universitar 2025-2026 nu este depusă până la termenul limită, așa cum precizează Casa de Pensii. În România, pensia medie se situează la 2.740 de lei. În condițiile în care respectivul document nu este depus până la data limită, un copil poate pierde 1.370 de lei lunar.

„Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, copiii au dreptul la pensie de urmaș dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani. Copiii cu vârsta de peste 16 ani, precum și studenții care beneficiază de pensie de urmaș, au obligația de a prezenta, în termen de 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar/universitar, adeverința în original care atestă continuarea studiilor în anul școlar/universitar 2025-2026”, anunță Casa de Pensii Sălaj, pe Facebook.

În funcție de statutul deținut (elev sau student), avem următoarele date:

Adeverința școlară poate fi depusă în original în perioada 8 – 18 septembrie 2025, în cazul elevilor în vârstă de peste 16 ani.

Adeverința poate fi depusă în perioada 1 – 10 octombrie 2025, în cazul studenților.

Statul român acordă pensie de urmaș soțului supraviețuitor și copiilor.

„Condiții de acordare. Copiii au dreptul la pensia de urmaș:

Până la vârsta de 16 ani;

Până la împlinirea vârstei de 26 de ani (fără a depăşi această vârstă) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;

Pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă invaliditatea, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile de mai sus”, transmite CNPP.

Autorul recomandă:

Top 10 PENSII din România, toate depășesc 10.000€/lunar. Cea mai mare pensie, redusă cu aproape 2.000 de € după noua taxă pe sănătate

Singura categorie de pensionari români care NU trebuie să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate