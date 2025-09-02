Cei 300.000 de pensionari din România care NU vor mai plăti CASS la pensie. Cine se încadrează

Vești importante pentru aproape 300.000 de români: nu vor mai plăti CASS la pensie. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că două categorii de pensionari vor fi scutite de plata contribuției la sănătate.

De asemenea, și mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului scapă de plata CASS-ului.

CASS, reținut de la 1 august

Din această vară, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei plătesc o contribuție de 10% pentru partea care depășește acest prag impus de autorități. Măsura a fost puternic contestată încă de la început. Din interiorul PSD s-a propus ridicarea plafonului la 4.000 de lei.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat recent că „ridicarea plafonului pentru pensionarii care plătesc CASS, dacă nu chiar eliminarea totală a contribuției, este prioritatea mea”.

Luni, 1 septembrie, Sorin Grindeanu a confirmat că PSD va depune amendamente pentru ca veteranii de război, foștii deținuți politici și urmașii acestora să nu mai plătească CASS. În această categorie intră aproximativ 300.000 de pensionari, mulți dintre ei cu pensii foarte mici.

Un exemplu concret a fost prezentat de Newsweek: urmașul unui prizonier de război cu pensie de 675 de lei a rămas cu doar 607 lei după ce i-au fost reținuți 68 de lei pentru CASS.

Pe de altă parte, și mamele aflate în concediu de creștere a copilului vor fi scutite de plata contribuției la sănătate. În prezent, CASS se reține și din indemnizațiile primite de părinți, inclusiv în cazul concediului de acomodare pentru adopție.

Surse politice au confirmat pentru Newsweek că social-democrații vor insista în perioada următoare ca pragul de aplicare a CASS la pensii să fie ridicat la 4.000 de lei. O astfel de modificare ar scuti alți 800.000 de pensionari de plata contribuției.

Sorin Grindeanu: „PSD va formula amendamente”

Sorin Grindeanu: „După ce Guvernul va trimite legile la Parlament, PSD va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte. Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1,2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1%”.

Eliminarea CASS pentru veterani și foștii deținuți politici, alături de eventualele creșteri de prag, ar aduce PSD sprijin din partea unei mase importante de votanți, arată calculele politice făcute în Kiseleff.

