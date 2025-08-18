Prima pagină » Actualitate » Perchezițiile informatice continuă în cazul Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani care a fost ucisă de fostul iubit, Robert Lupu

18 aug. 2025, 11:24, Actualitate
Se desfășoară perchezițiile informatice în cazul Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani care a fost ucisă de fostul iubit. În prima săptămână din august 2025, procurorii au finalizat expertiza informatică a telefonului mobil al criminalului, Robert Lupu. Perchezițiile sunt continuate asupra altor dispozitive care au aparținut bărbatului.

Procurorii continuă perchezițiile informatice în cazul Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani care a fost omorâtă de fostul iubit. Perchezițiile informatice se efectuează asupra telefonului mobil, al laptopului și al unui celular mai vechi, toate aparținând lui Robert Lupu.

Organele de cercetare penală continuă perchezițiile asupra aparaturii electronice și vor afle cu exactitate către cine se îndreaptă despăgubirile. Potrivit unor surse apropiate anchetei, s-ar intenționa schimbarea încadrării juridice a acțiunii în omor calificat, arată România TV.

Vezi AICI ce au descoperit polițiștii în telefonul criminalului.

Vă reamintim faptul că Teodora Marcu, fostă concurentă în show-ul Insula Iubirii, a fost ucisă de fostul ei iubit, Robert Lupu. Crima a avut loc în amiaza mare, în cartierul rezidențial Cosmopolis, pe 31 mai 2025. Zilele trecute, Teodora Marcu ar fi împlinit vârsta de 24 de ani.

Tragedia a avut loc în momentul în care tânăra de 23 de ani se îndrepta spre un centru comercial din cartierul rezidențial. Atunci, calea i-a fost tăiată de un bărbat care o împușcă și apoi pleacă de la locul faptei. Crima a fost surprinsă de camerele video amplasate în cartier. Bărbatul s-a făcut nevăzut, apoi a fost găsit decedat, în apropiere de locul tragediei. La data de 5 iunie 2025, tânăra de 23 de ani a fost înmormântată.

