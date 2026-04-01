Un scandal sanitar de amploare a zguduit sectorul avicol din Republica Moldova, după ce autoritățile au depistat o substanță interzisă în produse destinate consumului. Peste 1,8 milioane de ouă și mai mult de 350 de mii de păsări au fost distruse, după identificarea metronidazolului – un antibiotic interzis în producția alimentară. Cifrele au fost comunicate de directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova (ANSA), Radu Musteața, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV 8.

Potrivit șefului ANSA, primele suspiciuni au apărut la o companie care gestionează două ferme avicole. Inspectorii au identificat metronidazol în furaje și în serul păsărilor.

„În carne nu a fost depistată această substanță”, a precizat Radu Musteață, precizând că riscul imediat pentru consumatori a fost limitat în această etapă.

Ulterior, controalele au fost extinse la importatorii de furaje și la alte ferme din țară. În urma testărilor efectuate pe 10 exploatații, metronidazolul a fost depistat în serul păsărilor la încă două întreprinderi producătoare de ouă.

Situația a devenit și mai gravă după ce substanța a fost găsită inclusiv în ouă deja puse în vânzare.

„Metronidazolul a fost depistat chiar și în ouăle aflate pe rafturi. Am intervenit imediat și le-am retras din comerț”, a explicat directorul ANSA.

Riscuri grave pentru sănătate: cancer, mutații genetice și afectarea fertilității

Potrivit studiilor științifice citate de ANSA, metronidazolul este un carcinogen dovedit la animale, provocând tumori mamare, limfoame maligne și adenoame pulmonare la șoareci și șobolani.

De asemenea, substanța este considerată genotoxică și mutagenă, provocând rupturi ale catenelor de ADN atât în celulele umane, după administrarea de doze terapeutice, cât și în sistemele microbiene.

