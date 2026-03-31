Prima pagină » Știri externe » Catastrofă ecologică în Republica Moldova: Mai multe lebede ar fi murit după poluarea masivă a Nistrului cu petrol din Ucraina

Catastrofă ecologică în Republica Moldova: Mai multe lebede ar fi murit după poluarea masivă a Nistrului cu petrol din Ucraina

Olga Borșcevschi

Situație alarmantă în nordul Republicii Moldova. La Naslavcea, râul Nistru ar fi scăzut drastic, iar în albia puternic secată au fost observate mai multe lebede moarte. Imaginile apărute în spațiul public arată bancuri întinse de nisip acolo unde, anterior, curgea un debit consistent de apă.

Reprezentanţii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova (ANSA) au declarat luni că au fost luate probe, pentru a afla cauza morţii păsărilor, iar rezultatele vor fi gata în câteva zile. Localnicii presupun că de vină ar fi criza ecologică de pe râul Nistru, provocată de scurgerea de petrol de acum câteva săptămâni.

„Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a prelevat probe. Așteptăm rezultatele analizelor”, au precizat reprezentanții Ministerului Mediului din Republica Moldova.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din motive de siguranță sanitară. Potrivit informațiilor preliminare, o pată de produse petroliere ar fi ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru, ceea ce a determinat oprirea temporară a captării apei pentru a evita contaminarea sistemului de alimentare.

După ce aproape 1,5 tone de produse petroliere s-ar fi scurs în Nistru, autoritățile au anunțat că urmează să fie instalat un filtru și un bond de captare în zona Cosăuți-Iampol pentru a colecta deșeurile. Ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, a precizat că apa poluată nu a ajuns la Chișinău.

Autoritățile rămân în teren

Echipele Ministerului Mediului din Republica Moldova rămân mobilizate pe cursul râului Nistru pentru cel puțin încă trei săptămâni, chiar dacă sursa poluării a fost stopată, deoarece curentul apei continuă să scoată la suprafață urme de produse petroliere rămase blocate în vegetație sau pe maluri. Anunțul a fost făcut de ministrul de resort, Gheorghe Hajder, pe 28 martie.

De asemenea, Hajder a anunțat că ministerul a recepționat pe 28 martie încă 5 tone de material absorbant ecologic din partea Poloniei, prin Solidarity Fund PL, adăugându-se stocurilor asigurate din România, UE și de pe piața locală.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța
18:04
Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța
FLASH NEWS Regele Charles va face prima vizită de SUA la sfârșitul lunii aprilie. Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic
17:39
Regele Charles va face prima vizită de SUA la sfârșitul lunii aprilie. Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic
TENSIUNI Premierul spaniol Pedro Sanchez denunță reintroducerea pedepsei cu moartea în Israel
17:16
Premierul spaniol Pedro Sanchez denunță reintroducerea pedepsei cu moartea în Israel
FLASH NEWS Trump trimite aliații „să-și ia propriul petrol”, pe măsură ce frustrarea față de închiderea Strâmtorii Ormuz crește
16:37
Trump trimite aliații „să-și ia propriul petrol”, pe măsură ce frustrarea față de închiderea Strâmtorii Ormuz crește
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 32: Trump nu mai intenționează să „ajute” țările afectate de închiderea Strâmtorii. Israelul insistă că va prelua părți din Liban
16:25
🚨 Război în Iran, ziua 32: Trump nu mai intenționează să „ajute” țările afectate de închiderea Strâmtorii. Israelul insistă că va prelua părți din Liban
ECONOMIE Doi pensionari au găsit soluția să nu mai plătească deloc facturile la curent, în plin val de scumpiri
16:00
Doi pensionari au găsit soluția să nu mai plătească deloc facturile la curent, în plin val de scumpiri
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Cancan.ro
Vedeta din România care a șocat pe toată lumea când a postat asta! E de nerecunoscut!
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Harta centurilor rutiere așteptate în România. Unde se construiesc cele mai spectaculoase variante ocolitoare
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Sisteme fotovoltaice industriale: cum reduc companiile costurile cu energia electrică (P)
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul de peste Prut, Alexandru Munteanu. Ce au discutat cei doi
18:21
Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul de peste Prut, Alexandru Munteanu. Ce au discutat cei doi
EXCLUSIV Tăriceanu o acuză pe Oana Țoiu de o “josnicie fără margini” în scandalul cu fiica lui Victor Ponta. Ce ar fi făcut dacă ar fi fost premier
18:18
Tăriceanu o acuză pe Oana Țoiu de o “josnicie fără margini” în scandalul cu fiica lui Victor Ponta. Ce ar fi făcut dacă ar fi fost premier
TURISM Orașul european de la malul mării, considerat constant unul dintre cele mai bune din lume. Aici sunt mai mulți turiști decât localnici
18:18
Orașul european de la malul mării, considerat constant unul dintre cele mai bune din lume. Aici sunt mai mulți turiști decât localnici
FLASH NEWS AUR a lansat „Academia Politică”, unde membrii trebuie să urmeze cursuri pentru a candida la funcții publice. Cât costă un curs
18:09
AUR a lansat „Academia Politică”, unde membrii trebuie să urmeze cursuri pentru a candida la funcții publice. Cât costă un curs
ULTIMA ORĂ Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere Oanei Țoiu la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării. Ce conține petiția
18:02
Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere Oanei Țoiu la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării. Ce conține petiția
INCIDENT Un agent de poliție din Argeș, cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor
17:50
Un agent de poliție din Argeș, cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe