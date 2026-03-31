Situație alarmantă în nordul Republicii Moldova. La Naslavcea, râul Nistru ar fi scăzut drastic, iar în albia puternic secată au fost observate mai multe lebede moarte. Imaginile apărute în spațiul public arată bancuri întinse de nisip acolo unde, anterior, curgea un debit consistent de apă.

Reprezentanţii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova (ANSA) au declarat luni că au fost luate probe, pentru a afla cauza morţii păsărilor, iar rezultatele vor fi gata în câteva zile. Localnicii presupun că de vină ar fi criza ecologică de pe râul Nistru, provocată de scurgerea de petrol de acum câteva săptămâni.

„Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a prelevat probe. Așteptăm rezultatele analizelor”, au precizat reprezentanții Ministerului Mediului din Republica Moldova.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din motive de siguranță sanitară. Potrivit informațiilor preliminare, o pată de produse petroliere ar fi ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru, ceea ce a determinat oprirea temporară a captării apei pentru a evita contaminarea sistemului de alimentare.

După ce aproape 1,5 tone de produse petroliere s-ar fi scurs în Nistru, autoritățile au anunțat că urmează să fie instalat un filtru și un bond de captare în zona Cosăuți-Iampol pentru a colecta deșeurile. Ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, a precizat că apa poluată nu a ajuns la Chișinău.

Autoritățile rămân în teren

Echipele Ministerului Mediului din Republica Moldova rămân mobilizate pe cursul râului Nistru pentru cel puțin încă trei săptămâni, chiar dacă sursa poluării a fost stopată, deoarece curentul apei continuă să scoată la suprafață urme de produse petroliere rămase blocate în vegetație sau pe maluri. Anunțul a fost făcut de ministrul de resort, Gheorghe Hajder, pe 28 martie.

De asemenea, Hajder a anunțat că ministerul a recepționat pe 28 martie încă 5 tone de material absorbant ecologic din partea Poloniei, prin Solidarity Fund PL, adăugându-se stocurilor asigurate din România, UE și de pe piața locală.

