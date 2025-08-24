Wall Street Journal: Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane, sau ATACMS

Oficialii americani din domeniul apărării au împiedicat Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA ca să lovească ținte din Rusia încă de la sfârșitul primăverii, ca parte a eforturilor administrației lui Donald Trump de a-l face pe Vladimir Putin să participe la negicierile de pace, conform unui raport publicat sâmbătă.

Astfel, The Wall Street Journal scrie că Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane sau ATACMS.

Doi oficiali americani au precizat pentru publicație că, în cel puțin o ocazie, Ucraina a încercat să folosească ATACMS împotriva unei ținte, însă i s-a refuzat asta, în baza unui „mechanism de revizuire” dezvoltat de Elbridge Colby, secretarul adjunct al Pentagonului pentru politică, ce reglementează modul în care pot fi foloste armele cu rază lungă de acțiune ale SUA ori cele furnizate de aliații europeni, care se bazează pe informații și componente americane.

Procesul de revizuire se aplică și rachetelor de croazieră Storm Shadow ale Marii Britanii, întrucât acestea depin de datele de țintire ale SUA, conform a doi oficiali americani și a unui oficial britanic, a notat Wall Street Journal.

Sistemul de revizuire îi confer secretarului american al apărării, Pete Hegseth, aprobarea utilizării rachetelor ATACMS, ce au o rază de acțiune de aproape 190 de mile (305 km).

Ucraina a primit anterior autorizația din partea administrației Biden de a folosi sistemul de rachete împotriva țintelor din Rusia, în noiembrie, după ce trupele nord-coreene au intrat în război.

Înainte de inaugurare însă, în luna ianuarie, Donald Trump a spus pentru revista Time că decizia de a permite Ucrainei să folosească sistemele de arme americane pentru a ataca ținte din Rusia a fost o greșeală.

„Nu sunt deloc de acord cu trimiterea de rachete la sute de kilometri distanţă în Rusia. De ce facem asta? Nu facem decât să escaladăm acest război şi să-l înrăutăţim. Nu ar fi trebuit să se permită acest lucru”, a spus el.

Nu este însă clar dacă procesul de revizuire al Departamentului Apărării al SUA este o schimbare formală de politică. Însă acesta vine însoțit de un control sporit al munițiilor către Ucraina, deoarece stocurile SUA sunt ele însele epuizate.

Într-o declarație pentru Wall Street Journal, Karoline Leavittm, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că Donald Trump „a fost foarte clar că războiul din Ucraina trebuie să ia sfârşit. În acest moment, nu a avut loc nicio schimbare în postura militară a Rusiei şi Ucrainei”.

Însă săptămâna trecută, în contextul eforturilor de a media discuțiile dintre președintele Putin și Volodimir Zelenski, Donald Trump a afirmat că Ucraina nu poate să învingă Rusia decât dacă „joacă ofensiv” în război.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără a ataca ţara invadatoare”, a scris Trump joi. „Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace ofensiv. Nu are nicio şansă să câştige”.

Luna trecută, Statele Unite au acceptat să furnizeze Ucrainei noi sisteme de arme, însă numai dacă țările europene le vor plăti. Cu toate că Donald Trump a declarat că SUA „nu intenționează” să furnizeze arme cu rază lungă de acțiune ce ar putea ajunge la Moscova, oficialii americani au spus pentru Journal că administrația a aprobat vânzarea a 3.350 de rachete aeriene Extended Range Attack Munition (Erams), ce au o rază de acţiune de 280 de mile (400 km).

