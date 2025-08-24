Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Ne îndreptăm în direcţia corectă”

Cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre eforturile de a se ajunge la un acord de pace în Ucraina. Astfel, el a descris eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina ca fiind „primii 200 de metri”, dintr-un total de 10 kilometri.

„Da, am făcut primii paşi. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcţia corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creştin-Democrată (CDU) din Germania, informează kyivindependent.com.

Donald Trump și-a intensificat eforturile de a media un acord de pace ca să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, după încercările eșuate de câteva luni mai devreme.

Amintim că liderul americam s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska, la data de 15 august, iar câteva zile mai târziu s-a întâlnit și cu Volodimir Zelenski, alături de liderii europeni, la Casa Albă.

Merz a remarcat că poziția Rusiei continua să îngreuneze ajungerea la un acord de pace și a descris procesul ca fiind o sarcină „dificilă”.

„Conducerea Germaniei şi a Uniunii Europene nu a depus încă mai multe eforturi diplomatice decât în ultimele trei săptămâni”, a spus Merz, subliniind faptul că s-au înregistrat progrese în trecut.

„Să nu spună nimeni astăzi că discutăm doar despre livrări de arme”, a adăugat acesta, în vreme ce Ucraina şi aliaţii săi lucrează la garanţii de securitate.

La data de 19 august, Merz a spus că Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni.

„Preşedintele american a discutat cu preşedintele rus şi au convenit că va avea loc o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, a spus Merz.

Donald Trump a precizat că intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin, urmată apoi de o întâlnire trilaterală între cei trei lideri, în cazul în care discuțiile vor decurge bine.

Și Zelenski a declarat pe 18 august că o să discute direct cu Vladimir Putin despre teritoriu în cadrul unor potențiale negocieri de pace, întrucât Ucraina cere negocieri necondiționate.

