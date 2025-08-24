Prima pagină » Actualitate » Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Ne îndreptăm în direcţia corectă”

Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Ne îndreptăm în direcţia corectă”

24 aug. 2025, 10:29, Actualitate
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Ne îndreptăm în direcţia corectă”
sursa foto: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre eforturile de a se ajunge la un acord de pace în Ucraina. Astfel, el a descris eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina ca fiind primii 200 de metri”, dintr-un total de 10 kilometri.

„Da, am făcut primii paşi. Dar, ca exprim figurativ, suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcţia corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creştin-Democrată (CDU) din Germania, informează kyivindependent.com.

Donald Trump și-a intensificat eforturile de a media un acord de pace ca să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, după încercările eșuate de câteva luni mai devreme.

Amintim că liderul americam s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska, la data de 15 august, iar câteva zile mai târziu s-a întâlnit și cu Volodimir Zelenski, alături de liderii europeni, la Casa Albă.

Merz a remarcat că poziția Rusiei continua să îngreuneze ajungerea la un acord de pace și a descris procesul ca fiind o sarcină dificilă”.

Conducerea Germaniei şi a Uniunii Europene nu a depus încă mai multe eforturi diplomatice decât în ultimele trei săptămâni”, a spus Merz, subliniind faptul că s-au înregistrat progrese în trecut.

Să nu spună nimeni astăzi discutăm doar despre livrări de arme”, a adăugat acesta, în vreme ce Ucraina şi aliaţii săi lucrează la garanţii de securitate.

La data de 19 august, Merz a spus că Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni.

Preşedintele american a discutat cu preşedintele rus şi au convenit va avea loc o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, a spus Merz.

Donald Trump a precizat că intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin, urmată apoi de o întâlnire trilaterală între cei trei lideri, în cazul în care discuțiile vor decurge bine.

Și Zelenski a declarat pe 18 august că o să discute direct cu Vladimir Putin despre teritoriu în cadrul unor potențiale negocieri de pace, întrucât Ucraina cere negocieri necondiționate.

Autorul recomandă:

Wall Street Journal: Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane, sau ATACMS

Sondaj. Peste 60% din bărbații polonezi nu acceptă ca țara lor facă parte dintr-o forță militară care mențină pacea în Ucraina

Citește și

ACTUALITATE Metoda care îți protejează plantele din grădină până toamna târziu. Cum să le ferești de temperaturile scăzute
11:30
Metoda care îți protejează plantele din grădină până toamna târziu. Cum să le ferești de temperaturile scăzute
ACTUALITATE Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
10:39
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
POLITICĂ Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”
10:21
Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”
ACTUALITATE Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale
10:07
Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale
ACTUALITATE Wall Street Journal: Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane, sau ATACMS
09:52
Wall Street Journal: Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane, sau ATACMS
ACTUALITATE Dacia SANDERO face legea pe piața auto europeană. E cea mai vâdută mașină, la jumătatea anului
09:16
Dacia SANDERO face legea pe piața auto europeană. E cea mai vâdută mașină, la jumătatea anului
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Cutremur duminică dimineață în România! În ce zonă s-a produs seismul și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze. Nu s-ar fi așteptat să fie totul public
Evz.ro
Un click pentru reducerea facturii de energie. Cererile se depun online sau la poștă
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Detaliul care îngrozește o țară întreagă în ceea ce privește profesoara din Craiova, ucisă de propriul soț! Femeia a fost înjunghiată cu peste 25 de lovituri de cuțit
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Metoda de tragere rapidă la vânătoare pe care o dezvoltase Nicolae Ceaușescu
VIDEO Ora 11:00 | Premierul României, Ilie Bolojan, a fugit de români în Republica Moldova
11:22
Ora 11:00 | Premierul României, Ilie Bolojan, a fugit de români în Republica Moldova
EXTERNE De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
10:54
De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
ANALIZĂ Poate Belarus să profite de convorbirea telefonică istorică dintre Trump și Lukașenko? „FANFARONADA și lingușirea, substitut pentru acțiuni reale”
09:00
Poate Belarus să profite de convorbirea telefonică istorică dintre Trump și Lukașenko? „FANFARONADA și lingușirea, substitut pentru acțiuni reale”
ACTUALITATE România scade puternic la mașinile ELECTRICE, din cauza suspendării programului Rabla. Cât îi costă pe români un astfel de autoturism
08:51
România scade puternic la mașinile ELECTRICE, din cauza suspendării programului Rabla. Cât îi costă pe români un astfel de autoturism
SPORT Dinamo a învins U Cluj în prelungirile meciului din etapa 7 din Superliga. Primul gol al lui Alex Pop pentru echipa lui Zeljko Kopic
08:19
Dinamo a învins U Cluj în prelungirile meciului din etapa 7 din Superliga. Primul gol al lui Alex Pop pentru echipa lui Zeljko Kopic
ACTUALITATE Cutremur de 4,2 pe scara Richter în zona Vrancea, în această dimineață. La ce adâncime s-a produs seismul
08:13
Cutremur de 4,2 pe scara Richter în zona Vrancea, în această dimineață. La ce adâncime s-a produs seismul