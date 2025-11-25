Prima pagină » Actualitate » Petrecere exclusivistă la LOFT, dar un pic „prea” chiar și pentru o prințesă misterioasă. Cât a fost nota de plată

25 nov. 2025, 09:49, Actualitate
Mai bine de 100 de nume influente din întreaga lume s-au strâns, în weekend, la București, pentru o petrecere cu vine aristocratic – Castilia Heritage Gala. Evenimentul a fost organizat de misterioasă prințesă Sophia Wolkonsky, scrie CANCAN.RO, care oferă detalii și foto în exclusivitate de la ce s-a întâmplat în interior.

Nume unul și unul au „invadat” Capitala, de la A.S.R. prințul Omar bin Faisal al Iordaniei la E.S. Alberto Rodriguez Goni, ambasador al statului Uruguay. Nu a lipsit nici Zameer Kassam, cunoscut creator de bijuterii din New York, sau Claudia Tapardel, președinte și fondator al Asociației de turism pentru femei WTTA și ex-membru al Parlamentului European.

Totul a fost bine și frumos până a venit nota de plată, însă.

Citește aici reacția pe care a avut-o enigmatica prințesă Sophia Wolkonsky și cum s-a rezolvat acest „minor” incident.

