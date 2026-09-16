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Petrișor Peiu atrage atenția că România a pierdut 12 locuri în clasamentul global al competitivității economiei

Elena Popescu
Petrișor Peiu atrage atenția că România a pierdut 12 locuri în clasamentul global al competitivității economiei
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România a înregistrat una dintre cele mai puternice scăderi din ediția 2026 a clasamentului mondial al competitivității realizat de IMD, coborând 12 poziții, până pe locul 61 din 70.

Senatorul AUR Petrișor Peiu pune rezultatul pe seama guvernelor conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan. Poziția României este mai slabă decât cea a mai multor economii din Europa Centrală și de Est. Polonia ocupă locul 41, Ungaria este pe 51, iar Bulgaria pe 56. Slovacia se află pe poziția 63, două locuri sub România.

”Performanta guvernelor Ciolacu & Bolojan: România a pierdut 12 locuri în clasamentul global al competitivității economiei și a ajuns pe locul 61, cu un scor de 43,1 puncte. Dintre statele UE doar Slovacia stă mai prost ca noi! Bulgaria este locul 56 cu 47,6 puncte, Ungaria pe locul 51 cu 51,3 puncte, Grecia locul 50 cu 53,3 puncte. Polonia este locul 41 cu 64,1 puncte, Cehia locul 33 cu 67,3 puncte”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

Petrișor Peiu a comparat situația României și cu economiile europene aflate în partea superioară a clasamentului. ”Cea mai competitiva economie europeană rămâne Elveția ( locul 3 global, 95,3 puncte), urmata de Danemarca, Irlanda și Olanda. SUA sunt pe locul în 10 mondial, cu 86,8 puncte, iar China pe 12 cu 84,4 puncte”, și-a încheiat senatorul postarea de pe rețelele sociale.

Ce măsoară, de fapt, clasamentul IMD

Evaluarea este construită în jurul a patru mari piloni: performanța economică, eficiența guvernamentală, eficiența mediului de afaceri și infrastructura. Aceștia sunt împărțiți, la rândul lor, în 20 de subcategorii cu pondere egală în rezultatul final. Sunt luate în calcul elemente precum comerțul și investițiile, finanțele publice, politica fiscală, cadrul instituțional, productivitatea, piața muncii, educația și infrastructura.

În 2026, IMD a utilizat 172 de indicatori statistici și 92 de criterii rezultate din sondaj. Datele statistice au o pondere de două treimi în clasament, iar sondajele reprezintă o treime. Pentru componenta de percepție au fost chestionați aproximativ 6.900 de directori și manageri, în perioada februarie-aprilie 2026.

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