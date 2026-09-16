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USR reamintește că nu face guvern cu PSD, după ce președintele a anunțat consultări cu partidele

USR reamintește că nu face guvern cu PSD, după ce președintele a anunțat consultări cu partidele
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USR avertizează din nou că nu este dispus să facă guvern cu PSD, la scurt timp după anunțul președintelui că va avea consultări astăzi cu toate partidele din Parlament în vederea desemnării unui nou premier. Partidul propune alternanța la guvernare.

USR nu va intra într-un executiv alături de PSD şi propune alternanţa la guvernare. Într-o conferință de presă organizată miercuri, Radu Miruță, ministru interimar al Apărării și al Transporturilor, a făcut o serie de declarații care anunță determinarea USR de a nu accepta o formulă de guvernare cu PSD. Liderii useriști acuză formațiunea social-democrată că nu a respectat înțelegerea avută în fosta coaliție.

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Miruță: PSD „nu are căderea să pretindă” revenirea la putere

Viceprim-ministrul USR Radu Miruță consideră că PSD „nu are căderea să pretindă” începerea unei noi perioade de guvernare, după ce a ieșit din coaliție. „PSD nu este în zona în care să manifeste mofturi”, a mai observat acesta.

Nu poți face guvern cu niște oameni care nu doar că pierd niște sume de bani, ci nu au nicio demnitate de a nu se ține nu de promisiuni făcute, ci de documente semnate”, a afirmat ministrul în conferința de presă de la Parlament. 

Social-democrații, acuzați că joacă teatru

Pe de altă parte, Radu Miruță a sugerat că social-democrații au jucat teatru odată cu ieșirea din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR și votarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan.

Eu știu că unora le place teatrul, dar nu merge ca în Guvern să avizezi, să coinițiezi, să semnezi hotărâri de Guvern, ordonanțe de urgență cu ștampila PSD pe ele, după care să spui că decizia nu e bună. Conflictul ăsta este inițiat de cei care nu au căderea să ceară. PSD a plecat de la guvernare, nu s-a ținut de o înțelegere, nu are căderea să pretindă că ei trebuie să înceapă. Mai mult decât atât, celelalte partide au mai multe voturi decât ele”, a mai afirmat ministrul Apărării.

O dilemă fără sfârșit

Dacă USR nu ar accepta o nouă alianță cu PSD, și celelalte partide importante au preferințele sau, dimpotrivă, antipatiile lor.

Pe de o parte, UDMR a anunțat repetat nu se va alia cu partidele extremiste pentru a susţine un viitor executiv. În egală măsură, formațiunea maghiară exclude un guvern alături de PSD. Liderul din sondajele de opinie, AUR, consideră că singura soluţie pentru a ieşi din blocajul politic este organizarea de alegeri anticipate. Totuși, liderul acestuia, George Simion, s-a declarat tot mai receptiv la scenariul intrării la guvernare alături de partidul lui Sorin Grindeanu

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