Dan Reșitnec, secretarul general al Guvernului, anunță reducerea la jumătate a cheltuielilor de protocol

Secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec, anunță reducerea la jumătate a cheltuielilor de protocol. El spune că în mai-iulie, după ce a preluat mandatul, cheltuielile de protocol ale aparatului de lucru al Executivului au scăzut, față de aceeași perioadă a anului trecut. Banii au fost folosiți pentru organizarea ședințelor, conferințe, protocol sau pentru diferite evenimente interne și internaționale. Reșitnec spune că face aceste precizări în contextul apariției unor articole de presă care contraziceau datele lui.

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„În lunile mai-iulie, după ce am preluat mandatul de Secretar General al Guvernului, cheltuielile de protocol ale aparatului de lucru al Guvernului au fost 291.890 lei, față de 548.139 lei cât fuseseră cheltuiți anul trecut în aceeași perioadă de 3 luni. Aceste cheltuieli includ ședințele de guvern, conferințe, protocol pentru diferite evenimente interinstituționale sau cu participare internațională. E modul normal în care ar trebui să funcționeze lucrurile. Nu am vrut să mă laud cu asta, dar în contextul unor articole de presă apărute zilele trecute cred că e necesar să fac aceste precizări”, a scris secretarul general al Guvernului, pe Facebook.

Dan Reșitnec are și o explicație a reducerii cheltuielilor de protocol: „Vă las pe voi să vă aduceți aminte ce miniștri au plecat la început de mai din Guvern„, spune el, cu referire la plecarea social-democraților din Executiv, după ce guvernul Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, prin adoptarea unei moțiuni de cenzură în Parlament.

„O parte din aceste tăieri au venit din reducerea “ședințele de analize prelungite”, o practică existentă în trecut, în care unii demnitari aveau întâlniri de lucru cu invitați externi în cadrul cărora se consuma protocol în limita a 150 de lei pe persoană. 95.000 de lei în luna martie a acestui an. 68.000 de lei în aprilie. 1.800 de lei în mai, după ce am preluat conducerea SGG. Iar aici intră și apa disponibilă participanților de la ședința pregătitoare a Guvernului.

Vă las pe voi să vă aduceți aminte ce miniștri au plecat la început de mai din Guvern.

Da, SGG a semnat anul trecut contracte pentru serviciile de protocol în valoare de 2.5 mil de lei. Iar anul acesta în valoare de 2.7 mil de lei, dar sumele de care vă vorbesc mai sus sunt cele executate, mult mai mici. Tratații nejustificate, pretenții ale demnitarilor acoperite din bani publici. Toate acestea au fost reduse sau tăiate”, a conchis secretarul general al Guvernului.