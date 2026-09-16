Burse pentru elevi și în vacanță. Senatul a aprobat, azi, acordarea burselor pentru elevi și în perioada vacanțelor școlare, începând cu acest an școlar. Măsura vizează bursele sociale, de merit și tehnologice și extinde numărul beneficiarilor. Proiectul trebuie aprobat și de Camera Deputaților înainte de promulgare.

Proiectul adoptat de Senat prevede acordarea burselor și în perioada vacanțelor școlare. Inițiatorii susțin că măsura ar putea contribui la reducerea absenteismului și abandonului școlar. Au fost precizate și categoriile de beneficiari care vor primi bursa și în timpul vacanței.

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În acest sens, aceștia sunt:

Elevii care fac parte din sistemul de învățământ preuniversitar de stat;

Elevii care fac parte din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional;

Mamele minore care au reluat studiile.

A fost menționat și cuantumul burselor care vor fi acordate pe perioada vacanțelor.

În cazul bursei de merit, cuantumul este de 450 de lei pe lună;

În cazul bursei sociale, cuantumul este de 300 de lei pe lună;

În cazul bursei tehnologice, cuantumul este de 300 de lei pe lună;

În cazul bursei pentru mamele minore, cuantumul este de 700 de lei.

Lista beneficiarilor a fost extinsă

Proiectul adoptat de Senat extinde lista elevilor care pot primi burse. Din anul școlar 2026-2027, bursa tehnologică va fi acordată și elevilor din liceele tehnologice în sistem dual. Pentru clasa a IX-a sunt prevăzute 12.368 de locuri în acest sistem. De menționat faptul că bursele elevilor sunt neimpozabile. Sumele primite nu intră în calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie pentru acordarea unor beneficii sociale, arată Stiripesurse.ro.

Cum este acordată bursa tehnologică

Bursa tehnologică se acordă elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual, care îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologie. Elevii trebuie să fi promovat toate materiile și să aibă media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”. Bursa nu se acordă celor care repetă anul, cu excepția unor cazuri prevăzute de metodologie. Nu este nevoie de cerere. Beneficiarii sunt propuși de diriginți în primele 25 de zile de la începerea cursurilor.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ / colaj Gândul