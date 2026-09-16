Surse din cadrul Spitalului de Urgență Floreasca au precizat pentru Gândul în ce stare se află jandarmul care a ajuns la urgență cu traumatisme craniene, după ce ar fi fost lovit în cap cu un obiect dur, cel mai probabil o bâtă, la protestul ciobanilor de marți.

Potrivit surselor Gândul, jandarmul rănit în timpul altercațiilor de marți, din Piața Victoriei, este conștient și cooperant, iar externarea sa s-ar putea produce în cursul zilei de joi.

Sondaj Gândul Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Reprezentantul Jandarmieriei a ajuns, marți, la Spitalul Floreasca cu mai multe traumatisme, așa cum reiese și din comunicatul unității medicale, transmis marți.

„La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență București au fost aduse trei persoane. Una dintre persoane prezintă contuzii la nivelul membrului superior drept și a părăsit spitalul cu imobilizare în atelă gipsată. O altă persoană, care prezintă politraumatisme, se află în continuare în UPU pentru finalizarea investigațiilor medicale”, se arată în comunicatul transmis de Spitalul Floreasca.

După confruntările de marți din Piața Victoriei, o parte dintre crescătorii de animale au rămas în București, iar miercuri protestul crescătorilor de animale continuă.

Cum s-a desfășurat protestul de ieri

Protestul a început în jurul orei 10:00, principala nemulțumire a fermierilor fiind situația dificilă din zootehnie. Însă, protestul a degenerat marți, după ce o parte dintre manifestanți au intrat în conflict cu forțele de ordine. Jandarmii au folosit gazele lacrimogene pentru a calma protestatarii care deveniseră violenți. În timpul protestului s-au auzit și scandări în favoarea lui Călin Georgescu.

De asemenea, protestatarii au scandat „Jos Guvernul”, „Nu plecăm!”. Mai mulți reprezentanți ai oierilor care protestează în Piața Victoriei au depus la Guvern o listă de revendicări. Principalele nemulțumiri sunt blocarea exporturilor de ovine și caprine și modul de gestionare a focarelor de boli la animale.

Oierii contestă măsurile aplicate în cazul focarelor de pestă și variolă ovină, în special sacrificarea animalelor, despre care susțin că le provoacă pierderi importante. Protestatarii cer măsuri care să limiteze sacrificarea efectivelor și despăgubirea corespunzătoare a crescătorilor afectați.