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Fostul președinte al Kosovo, condamnat la 25 de ani de închisoare. Hashim Thaci a fost găsit vinovat de crime de război

Fostul președinte al Kosovo, condamnat la 25 de ani de închisoare. Hashim Thaci a fost găsit vinovat de crime de război
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Fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaci, a fost condamnat miercuri la 25 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de crime de război. Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Penal Internaţional pentru Kosovo de la Haga.

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Bilanțul acuzațiilor: 96 de ucideri și peste 300 de persoane torturate în Kosovo

Tribunalul a stabilit că acesta se face vinovat de uciderea a 96 de adversari politici și persoane considerate colaboratori ai forțelor de securitate sârbe, fapte comise de forțele Armatei de Eliberare a Kosovo în timpul conflictului.

Thaci a fost, de asemenea, condamnat pentru detenția arbitrară și ilegală a 385 de persoane, torturarea a 303 persoane și tratamentele crude aplicate altor aproximativ 50.

Instanța a precizat că acesta „a participat activ la comiterea crimelor și le-a încurajat”.

Cine sunt ceilalți lideri UCK judecați alături de fostul președinte

Thaci, în vârstă de 58 de ani, a fost judecat pentru multiple capete de acuzare privind crime de război și crime împotriva umanității, inclusiv crimă, tortură și persecuție, alături de alți trei foști comandanți de rang înalt ai Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK), o grupare separatistă de etnie albaneză care a luptat împotriva forțelor sârbe în conflictul din 1998-1999.

Procurorii din cadrul instanței speciale pentru Kosovo (Kosovo Specialist Chambers) de la Haga solicitaseră o pedeapsă maximă de 45 de ani de închisoare pentru Thaci și ceilalți inculpați, Kadri Veseli, Rexhep Selimi și Jakup Krasniqi. Toți au respins acuzațiile.

În februarie, la finalul procesului său, care a durat aproape trei ani, Thaci a precizat judecătorilor că s-a ghidat întotdeauna după „idealurile occidentale de democrație, egalitate și justiție” și a subliniat că a fost mereu alături de poporul din Kosovo, apărând libertatea.

13.000 de persoane și-au pierdut viața n timpul războiului din Kosovo. Majoritatea erau etnici albanezi. Aproximativ un milion de etnici albanezi din Kosovo au fost alungați din locuințele lor.

Avocaţii lui Thaci au susţinut că acuzaţiile sunt nefondate şi echivalează cu o încercare de a rescrie istoria. Aceştia au afirmat că nu există dovezi care să-l lege direct pe Thaci de vreuna dintre presupusele crime sau care să permită concluzia că acesta controla alţi comandanţi ai UCK.

Reacția celorlalți comandanți și protestele din Pristina

Cei patru bărbați sunt considerați, în mare parte, eroi naționali în țara lor. Mii de oameni s-au adunat la Pristina în semn de susținere pentru cei patru.

O mulțime de oameni a umplut o piață centrală din capitală, mulți agitând steaguri albaneze roșii și negre.

„În numele poporului, declarați-i nevinovați”, scria pe un banner.

Acuzațiile care îi sunt aduse fostului președinte kosovar

Camerele Specializate pentru Kosovo, cu sediul la Haga, au fost înfiinţate în 2015 sub presiunea internaţională pentru a-i judeca pe foştii combatanţi ai UCK pentru presupuse crime comise în timpul războiului şi în perioada postbelică.

Procurorii Tribunalului Penal Internaţional pentru Kosovo de la Haga (CSK) l-au inculpat în decembrie 2024 pe fostul preşedinte kosovar Hashim Thaci.

Hashim Thaci „a fost inculpat de trei capete de obstrucţionare a exercitării funcţiei de către persoane oficiale, de patru capete de încălcare a secretului deliberărilor şi de patru capete de ultraj la adresa unui magistrat”, anunţau într-un comunicat procurorii.

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